Poliția Locală a Capitalei le cere șoferilor să nu mai parcheze neregulamentar pe trotuare, după ce a constatat că, pe o stradă din Sectorul 5, mai multe mașini erau staționate pe spațiul destinat pietonilor, în timp ce locurile de parcare marcate cu albastru erau libere.

Reprezentanții instituției au transmis că scopul polițiștilor locali nu este să aplice amenzi, ci să se asigure că șoferii respectă legislația și că trotuarele rămân libere pentru pietoni.

Într-un mesaj video, un reprezentant al Serviciului Circulație Rutieră a prezentat situația întâlnită pe o stradă din Sectorul 5 și a explicat că astfel de cazuri apar frecvent.

„Doresc să vă prezint o situaţie cu care noi, cei din cadrul serviciului Circulaţie Rutieră, ne confruntăm destul de des. În momentul de faţă ne aflăm pe o stradă în Sectorul 5, unde avem autovehicule staţionate neregulamentar pe trotuar, iar locurile de utilitate publică marcate cu albastru sunt goale. Nouă ne este foarte uşor să aplicăm amenzi, dar nu acesta este scopul nostru. Noi vrem ca şoferii să respecte legislaţia şi trotuarele să rămână libere pentru pietoni”, se arată în mesajul video.

Postarea a fost comentată și de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Edilul i-a îndemnat pe polițiștii locali să sancționeze șoferii care parchează neregulamentar. „Eu zic să daţi amenzi...”, a scris Ciprian Ciucu