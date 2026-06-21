Parcarea pe trotuar: ce spune legea și ce amenzi riscă șoferii

Parcarea pe trotuar este una dintre cele mai răspândite probleme din traficul urban, mai ales în orașele unde locurile de staționare sunt insuficiente. Deși mulți șoferi cred că este suficient să lase un metru liber pentru pietoni, legea nu permite automat parcarea pe trotuar în orice condiții, potrivit Codului Rutier.

Trotuarul este destinat, în primul rând, circulației pietonilor. Din acest motiv, oprirea sau staționarea unui vehicul în acest spațiu este permisă doar în situații clar reglementate.

Regulamentul de aplicare a Codului Rutier prevede că administratorul drumului public poate permite oprirea sau staționarea, parțială ori totală, pe trotuar, dacă sunt respectate marcajele.

În lipsa acestora, vehiculul poate fi lăsat pe trotuar numai dacă rămâne liber un culoar de cel puțin un metru lățime pentru circulația pietonilor. sta înseamnă că parcarea pe trotuar nu este un drept automat al șoferului.

Parcarea este posibilă doar acolo unde este permisă de administratorul drumului și unde pietonii pot circula în siguranță.

Oprirea pe trotuar este interzisă dacă nu rămâne un spațiu de minimum un metru pentru pietoni.

În plus, legea stabilește clar că pietonii trebuie să circule pe trotuar, ceea ce confirmă destinația principală a acestui spațiu.

Cu alte cuvinte, dacă o mașină blochează trotuarul și îi obligă pe pietoni să meargă pe carosabil, șoferul poate fi sancționat.

Aici apare cea mai frecventă confuzie. Faptul că rămâne un metru pentru trecere nu înseamnă, de unul singur, că parcarea este legală. Este doar condiția minimă privind circulația pietonilor. Mai trebuie ca staționarea pe trotuar să fie permisă în acel loc, potrivit regulilor stabilite de administratorul drumului public.

De aceea, un șofer se poate trezi amendat chiar dacă susține că a lăsat loc pietonilor, atunci când staționarea pe trotuar nu este permisă în mod expres.

Pentru parcarea neregulamentară pe trotuar, sancțiunea este, de regulă, amenda din clasa a II-a de sancțiuni, adică 4 sau 5 puncte-amendă. Asta înseamnă, la valorile indicate public pentru punctul-amendă, o amendă cuprinsă între 810 lei și 1.012,5 lei.

În anumite situații, autoritățile pot dispune și ridicarea vehiculului, mai ales dacă acesta blochează circulația pietonilor sau este staționat neregulamentar pe domeniul public.

Înainte să lase mașina pe trotuar, șoferii ar trebui să se uite la câteva lucruri simple:

dacă există indicatoare sau marcaje care permit staționarea;

dacă rămâne liber un spațiu real de cel puțin un metru pentru pietoni;

dacă mașina nu obligă pietonii, persoanele cu cărucioare sau persoanele cu dizabilități să coboare pe carosabil;

dacă în zona respectivă se aplică și măsura ridicării mașinilor.

În lipsa acestor condiții, parcarea pe trotuar poate fi considerată ilegală și sancționată.