Noi reguli pentru mașinile parcate neregulamentar în Capitală. Ce se schimbă pentru șoferi

Primăria Sectorului 3 a anunțat modificarea procedurilor aplicate în cazul parcărilor neregulamentare, măsura având ca scop eliberarea mai rapidă a zonelor blocate. Decizia a fost luată la inițiativa primarului Robert Negoiță, iar aplicarea noilor reguli revine Poliția Locală Sector 3.

Conform noilor dispoziții, un autovehicul parcat neregulamentar nu va mai fi ridicat în situația în care șoferul a afișat la vedere un număr de telefon, răspunde apelului polițiștilor locali și eliberează imediat zona blocată, fie că este vorba despre trotuar, acces pietonal, zonă pietonală sau cale de intervenție. Autoritățile precizează însă că sancțiunea contravențională rămâne valabilă.

„Chiar dacă mașina nu este ridicată, parcarea neregulamentară se sancționează în continuare cu amendă. Aceasta este însă mai mică decât costurile totale care ar fi rezultat din ridicarea autovehiculului (amendă + taxă de ridicare, transport și depozitare). Decizia are la bază considerentul că, în aceste situații, deblocarea zonei se realizează mult mai rapid decât prin procedura de ridicare a autovehiculului, care presupune sosirea autospecialei, manipularea mașinii și eliberarea ulterioară a spațiului”, transmite Primăria Sectorului 3.

Primarul Robert Negoiță a explicat măsura într-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook, subliniind importanța respectării regulilor de parcare, mai ales în apropierea școlilor și a zonelor pietonale. Edilul a arătat că blocarea accesului în aceste zone creează probleme grave de siguranță și obligă autoritățile să intervină.

„Atunci când parcăm în neregulă, mai ales în zonele de școli, când se blochează accesul către zonele pietonale, treceri de pietoni, trebuie să descurajăm pe cei care fac treaba asta! Suntem obligați să ridicăm acele mașini, suntem obligați să eliberăm spațiile, să ne putem face treaba. Să lăsăm pietonii să circule în mod evident. Ce trebuie notat este că am dat deja dispoziție că lucrurile nu sunt clare, în sensul în care dacă dumneavoastră vă lăsați numărul de telefon la vedere, colegii sunt obligați să vă contacteze și dacă dumneavoastră vă prezentați și vă luați mașina, nu vă mai ridicăm”, a explicat Negoiță.

În București, regulile de bază pentru sancționarea parcărilor neregulamentare sunt aceleași în toate sectoarele și pornesc de la Codul Rutier. Oprirea sau staționarea nepermisă se sancționează cu amendă și puncte de penalizare, iar în situațiile în care este afectată siguranța traficului sau circulația pietonilor poate fi dispusă și ridicarea autovehiculului. Diferențele dintre sectoare apar în principal la nivelul măsurilor administrative și al costurilor suplimentare.

În mai multe zone ale Capitalei, ridicarea mașinii rămâne soluția aplicată în cazurile considerate grave, iar costurile pentru transport și depozitare se adaugă amenzii rutiere. În Sectorul 3, de exemplu, aceste cheltuieli pot depăși 1.300 de lei pentru o singură zi, motiv pentru care administrația locală a decis introducerea unei proceduri mai flexibile, bazate pe contactarea rapidă a șoferului.

Alte sectoare au ales să sancționeze suplimentar ocuparea abuzivă a domeniului public. În Sectorul 1, montarea de obiecte pentru „rezervarea” locurilor de parcare este amendată distinct, cu sancțiuni care pot ajunge până la 1.000 de lei pentru persoane fizice și 2.500 de lei pentru persoane juridice, peste amenda rutieră standard.

În zonele în care parcările ilegale pun în pericol siguranța pietonilor sau a traficului, autoritățile pot decide ridicarea imediată a autovehiculului. Această practică este întâlnită frecvent în Sectorul 2, unde intervenția este justificată în special de blocarea trotuarelor sau a căilor de acces. În Sectorul 4, sancțiunile urmează regulile generale din Codul Rutier, însă administrația locală aplică ridicarea în cazurile de blocaj major. Tot aici, șoferii care nu dețin un loc de parcare pe domeniul public achită anual o taxă de mobilitate, care completează cadrul de reglementare local.

Pe de altă parte, Sectorul 5, parcările neregulamentare sunt sancționate conform legislației rutiere, iar autoritățile pot recurge, în funcție de situație, la măsuri administrative precum ridicarea sau blocarea vehiculului. Și în Sectorul 6, pe lângă amenzile standard, sunt sancționate mai dur parcările pe spații verzi sau pe domeniul public utilizat necorespunzător, iar în cazul ridicărilor repetate costurile suportate de șoferi pot crește semnificativ.

La nivelul întregului București, parcarea neregulamentară este sancționată conform Codului Rutier, cu puncte-amendă pentru oprire sau staționare nepermisă și, în situații grave, cu ridicarea autovehiculului. La amenda propriu-zisă se pot adăuga tarifele de ridicare, transport și depozitare, ceea ce poate crește considerabil costul total suportat de șoferi.