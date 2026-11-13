Nereguli la promoțiile de Black Friday. Ce au descoperit inspectorii ANPC

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a verificat 1.600 de operatori economici din întreaga țară, în această săptămână, și a aplicat peste 1.000 de amenzi. Controalele au vizat inclusiv promoțiile de Black Friday, iar inspectorii au descoperit diferențe între prețurile afișate și cele încasate, produse nesigure, alimente expirate și probleme de igienă.

Potrivit rezultatelor prezentate vineri, 13 noiembrie, de ANPC, valoarea celor 1.030 de amenzi contravenționale aplicate depășește 4,87 milioane de lei. Comisarii au emis și 716 avertismente pentru abaterile constatate.

În urma verificărilor, au fost retrase definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 300.000 de lei. De asemenea, nouă operatori economici au fost obligați să își suspende temporar activitatea de prestare a serviciilor, până la remedierea deficiențelor identificate.

Printre problemele identificate de comisarii ANPC se numără informarea necorespunzătoare a consumatorilor cu privire la perioadele promoționale de Black Friday.

Inspectorii au constatat că unii comercianți nu respectau regulile privind aplicarea reducerilor în raport cu prețul de referință. Au fost identificate și diferențe între prețurile afișate pe etichetele de la raft și sumele înscrise pe bonurile fiscale.

Verificările au vizat și siguranța produselor comercializate. Echipele de control au descoperit jucării care nu respectau normele de siguranță impuse la nivelul Uniunii Europene, dar și instalații pentru iluminatul festiv care nu aveau marcajul CE.

Alte abateri au fost descoperite în spațiile destinate preparării și depozitării alimentelor. Inspectorii au găsit zone în care curățenia era necorespunzătoare, cu depuneri consistente de grăsime, resturi alimentare și acumulări de impurități.

În unele blocuri alimentare a fost constatată inclusiv prezența insectelor.

Comisarii ANPC au identificat și situații în care carnea, preparatele culinare și sosurile nu erau păstrate la temperaturile sau în condițiile de depozitare prevăzute. Pe lista neregulilor se află și comercializarea unor alimente cu termenul de valabilitate depășit, precum și a unor produse pentru care lipseau informațiile obligatorii de identificare și caracterizare.

În cazul produselor de origine vegetală, inspectorii au descoperit mărfuri deteriorate, care prezentau urme de lovire, strivire sau depuneri de mucegai. Controalele au scos la iveală probleme și în spațiile de joacă. Unele dintre acestea nu erau întreținute corespunzător, prezentând componente lipsă și deficiențe ale elementelor de siguranță.