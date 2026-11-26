Inspectorii sociali au descoperit sute de nereguli în urma controalelor efectuate în 407 centre rezidențiale destinate adulților cu dizabilități din România. Verificările au scos la iveală probleme privind asigurarea hranei, lipsa personalului necesar, documentele obligatorii și procedurile de admitere. În peste jumătate dintre zilele analizate, suma alocată pentru mâncare a fost sub nivelul prevăzut de lege, iar în unele centre beneficiarii au primit hrană de numai 8-10 lei pe zi. ANPIS a dispus 1.256 de măsuri de remediere și a aplicat amenzi de 160.000 de lei, potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

Campania națională de verificare a fost desfășurată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială în perioada martie-mai 2026. Acțiunea a vizat calitatea serviciilor sociale destinate adulților cu dizabilități, respectarea standardelor obligatorii și modul în care sunt utilizate fondurile publice.

„Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a desfăşurat, în perioada martie-mai 2026, o campanie tematică de control la nivel naţional privind calitatea serviciilor sociale rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, în conformitate cu Planul de control al inspecţiei sociale pentru anul 2026. Campania a urmărit respectarea standardelor minime obligatorii de calitate, a condiţiilor de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, precum şi a standardelor de cost aplicabile, în vederea asigurării unor servicii corespunzătoare nevoilor beneficiarilor şi a utilizării legale şi transparente a fondurilor publice”, anunţă, joi, ANPIS, într-un comunicat de presă.

În urma verificărilor, inspectorii au identificat probleme legate de calitatea hranei, respectarea standardelor de cost și asigurarea produselor necesare persoanelor instituționalizate.

De asemenea, au fost constatate deficiențe privind încadrarea personalului, completarea dosarelor angajaților și actualizarea contractelor de furnizare a serviciilor sociale.

Alte nereguli au vizat evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarilor, acordarea îngrijirilor și monitorizarea acestora. Inspectorii au găsit și probleme în procedurile de admitere, gestionarea documentelor și întocmirea evidențelor obligatorii.

Cea mai mare parte a măsurilor dispuse de inspectori a vizat asigurarea hranei și respectarea cerințelor minime obligatorii. Din totalul de 1.256 de măsuri, 307 au fost legate de aceste deficiențe.

Raportul întocmit după controale arată că, în 395 de zile, suma alocată pentru hrană a fost sub jumătate din valoarea obligatorie.

Situația a fost analizată și pentru perioada februarie-mai 2026, când norma de hrană era de 32 de lei pe zi pentru fiecare persoană.

„Dintre cele 10.917 zile din lunile februarie-mai (51,51%), când cuantumul de hrană era 32 lei/zi, inspectorii sociali au identificat, în peste jumătate dintre zilele verificate, neconformitatea furnizorilor de servicii sociale la cuantumul de hrană, fiind afectaţi 215.667 de beneficiari”, se arată în raport.

Potrivit documentului, în unele centre, suma cheltuită pentru hrana unei persoane a fost de numai 8-10 lei pe zi, deși valoarea prevăzută era de 32 de lei.

În urma verificărilor, inspectorii sociali au stabilit 1.256 de măsuri pentru corectarea problemelor identificate în centrele rezidențiale.

Dintre acestea, 817 au vizat centrele de îngrijire și asistență, 408 au fost dispuse în centrele de abilitare și reabilitare, iar 31 au vizat centrele respiro și centrele de criză.

Controalele au dus și la aplicarea a două sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 160.000 de lei. Amenzile au fost date pentru funcționarea unor servicii sociale fără licență.

Florin Manole anunță continuarea controalelor

Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis că autoritățile vor continua verificările și vor urmări dacă măsurile impuse de inspectorii sociali sunt puse în aplicare.

„Vreau să fiu clar când vine vorba de servicii fără licenţiere: legea nu se negociază pentru nimeni atunci când vine vorba de serviciile sociale. Există o singură lege pentru toţi. Am cerut aceste controale pentru că persoanele cu dizabilităţi nu trebuie protejate doar atunci când apare un caz grav. Trebuie protejate în fiecare zi. Oamenii trebuie să primească hrană corespunzătoare, îngrijire, să aibă parte de personal specializat şi respectul pe care îl merită. Continuăm verificările şi vom urmări ca măsurile dispuse să fie aplicate”, a transmis ministrul.