Republica Moldova își propune să cheltuiască anul viitor cu aproape 20 de miliarde de lei mai mult decât va încasa. O parte importantă din această diferență va fi acoperită prin împrumuturi externe, inclusiv prin finanțarea oferită de Uniunea Europeană. În total, cheltuielile planificate pentru 2027 depășesc 112 miliarde de lei, în timp ce veniturile sunt estimate la 92,3 miliarde.

Aceste cifre se regăsesc în proiectul bugetului de stat pentru anul viitor, aprobat în prima lectură de Parlament, după aproximativ cinci ore de discuții. Documentul a fost susținut de majoritatea PAS, însă opoziția a contestat prioritățile financiare ale Guvernului. Discuțiile s-au concentrat pe datorii, dobânzi, taxe, salarii și banii destinați populației.

Ministra Finanțelor, Victoria Belous, consideră că planul financiar este adaptat situației economice și permite continuarea investițiilor și a programelor sociale. Reprezentanții opoziției susțin însă că povara financiară va deveni mai mare pentru cetățeni.

Pentru 2027, autoritățile mizează pe o creștere economică de 2,8%. Prognoza mai include o inflație anuală de 6,1% și o majorare de 10,7% a salariului mediu lunar.

Veniturile estimate ale bugetului sunt de 92,3 miliarde de lei. Comparativ cu anul 2026, statul contează pe încasări mai mari cu 15%.

Cheltuielile vor ajunge însă la 112,25 miliarde de lei. Cu alte cuvinte, pentru fiecare 100 de lei încasați, autoritățile intenționează să cheltuiască aproximativ 122 de lei.

Diferența reprezintă deficitul bugetar, estimat la 19,9 miliarde de lei. Acesta ar urma să constituie 4,7% din PIB, față de aproximativ 6% în 2026. Chiar dacă rămâne ridicat, deficitul planificat este cu circa 3,1 miliarde de lei mai mic decât cel din acest an.

Pentru școli, grădinițe și alte instituții de învățământ sunt planificate 24,6 miliarde de lei. Este o creștere de aproximativ 2,5 miliarde față de 2026. Din această sumă vor fi achitate inclusiv salariile profesorilor, bursele și alimentația copiilor. Sunt prevăzute și resurse pentru renovarea și modernizarea instituțiilor.

Sistemul medical va avea la dispoziție 10,8 miliarde de lei. Alocările cresc cu peste un miliard de lei. Banii sunt destinați serviciilor medicale, echipamentelor și îmbunătățirii condițiilor din spitale și centrele de sănătate.

Pentru ajutoare și prestații sociale sunt rezervate 25,7 miliarde de lei. Această categorie include sprijinul acordat familiilor cu venituri mici și compensațiile pentru facturile la energie. Față de anul curent, finanțarea crește cu 1,54 miliarde de lei.

Bugetul include și finanțări pentru proiecte economice și de infrastructură. În total, pentru domeniul economic sunt prevăzute 14,8 miliarde de lei.

O parte din bani va ajunge la companiile care beneficiază de programe de sprijin pentru investiții. Vor continua Programul „373” și ajutoarele de stat destinate dezvoltării afacerilor.

Pentru reparația și întreținerea drumurilor naționale și locale sunt planificate peste patru miliarde de lei. Alte 1,3 miliarde vor merge către Fondul național pentru dezvoltare regională și locală.

Autoritățile au inclus și 1,7 miliarde de lei pentru dezvoltarea infrastructurii în localitățile care aleg să se unească voluntar. Agricultura va beneficia de aproximativ 2,4 miliarde de lei.

În domeniul energetic, Fondul de reducere a vulnerabilității energetice va avea la dispoziție peste 2,6 miliarde de lei pentru măsurile de sprijin destinate consumatorilor.

O parte dintre deputații din opoziție au pus sub semnul întrebării modul în care Guvernul intenționează să gestioneze finanțele publice.

Socialistul Petru Burduja a criticat creșterea taxelor și impozitelor, dar și dependența de împrumuturi. El a afirmat că documentul nu poate fi considerat responsabil în condițiile în care agricultura și infrastructura ar avea nevoie de mai mult sprijin.

„Un buget format pe creștere de taxe și impozite, un buget care e împins în capcana datoriilor și a dobânzilor bancare, cu o agricultură condamnată la faliment, cu proiecte de infrastructură stopate și militarizare forțată – nu poate fi numit un buget responsabil”, a declarat deputatul.

Afirmațiile despre militarizare au fost respinse de deputata PAS Marcela Adam. Aceasta a spus că Republica Moldova nu trece printr-un proces de militarizare forțată și a menționat că bugetul pentru apărare este sub 1%.

O altă problemă invocată de opoziție este suma pe care statul o va plăti pentru dobânzile la împrumuturi.

Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a atras atenția că aceste plăți vor ajunge la aproximativ 8,2 miliarde de lei în 2027. Este cu 1,69 miliarde de lei mai mult decât în bugetul ajustat pentru 2026.

Pentru a arăta cât de mare este această cheltuială, parlamentarul a comparat-o cu alte alocări. Plata dobânzilor va costa de peste trei ori mai mult decât bugetul de 2,65 miliarde de lei destinat compensațiilor energetice. De asemenea, va depăși de două ori suma prevăzută pentru reforma salarizării în sectorul bugetar, de 3,5 miliarde de lei.

Cuiumju a contestat și prognozele privind creșterea veniturilor populației. El a invocat o inflație de 10,8% și a susținut că scumpirile vor reduce efectul majorărilor salariale.

Ministra Finanțelor a explicat că cea mai mare parte a deficitului nu va fi acoperită din resursele colectate direct de la cetățeni și companii, ci prin finanțare externă.

Potrivit Victoriei Belous, aproximativ 85% din deficit va proveni din surse externe. Printre acestea se numără 10,5 miliarde de lei din Planul de Creștere al Uniunii Europene și alte împrumuturi destinate proiectelor investiționale.

Statul intenționează să atragă și aproximativ 4,5 miliarde de lei prin vânzarea valorilor mobiliare de stat pe piața internă. La aceste resurse se vor adăuga banii obținuți din privatizarea bunurilor publice și soldurile disponibile în conturile bugetare. Oficiala a mai precizat că datoria de stat ar urma să nu depășească 44,2% din PIB până la sfârșitul anului viitor. Costurile pentru plata și administrarea acesteia ar trebui să rămână sub 10% din veniturile bugetare.

„Cu acest nivel al datoriei și al costului de deservire a datoriei, suntem în parametri rezonabili, dar totuși vom continua să căutăm împrumuturi la dobânzi cât mai avantajoase și termene mai lungi pentru a finanța cheltuielile necesare”, a declarat ministra.

Dezbaterile nu s-au limitat la cifre și calcule financiare. Președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, deputatul PAS Marcel Spatari, a ales să compare Republica Moldova cu o navă aflată pe o mare agitată.

El a spus că țara trebuie să continue reformele și să-și păstreze direcția europeană, chiar dacă se confruntă cu războaie și crize externe.

„Navigăm într-o mare agitată, într-o lume măcinată de războaie, incertitudini. Trebuie să schimbăm multe scânduri la această navă, dar nu putem să retragem nava în port, nu putem să punem pauză războaielor și crizelor mondiale. Suntem asemenea marinarilor care trebuie să își repare nava în larg. Să menținem motoarele pornite și să menținem direcția – UE”, a declarat Spatari.

Deputatul a făcut și o intervenție cu tentă ironică. De la tribuna Parlamentului, a citit o scrisoare adresată lui Moș Crăciun, în care a strecurat mesaje despre comportamentul aleșilor, responsabilitatea politică și modul în care sunt analizate veniturile și cheltuielile statului.

„Adu-ne, Moșule, un pic de respect și mai puțină aroganță. Adu-ne, Moșule, un internet în care adevărul să mai aibă loc”, a spus parlamentarul.

În aceeași scrisoare, Spatari le-a transmis colegilor să fie mai atenți la calculele bugetare și la direcția în care își doresc să ducă țara. Proiectul bugetului de stat pentru 2027 urmează să fie examinat în lectura a doua. Până atunci, deputații mai pot veni cu propuneri și amendamente la document.