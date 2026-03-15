Când se aplică reducerile la impozitul pe locuință. Bucureștenii, încă nelămuriți

Introducerea reducerilor pentru anumite taxe locale a stârnit numeroase întrebări în rândul proprietarilor de locuințe, mai ales în București. Deși Guvernul a decis la finalul lunii februarie diminuarea impozitelor pentru clădirile mai vechi și pentru persoanele cu dizabilități, modul concret de aplicare a acestor măsuri rămâne încă neclar pentru multe administrații locale.

Primăriile trebuie să modifice modul de calcul al impozitelor, însă nu toate au primit încă normele tehnice necesare. În Capitală, situația a generat confuzie și discuții intense în rândul locuitorilor. Mulți proprietari încearcă să afle dacă reducerile stabilite prin ordonanța de urgență se aplică pentru întregul an sau doar pentru perioada de după adoptarea actului normativ.

Una dintre principalele probleme cu care se confruntă administrațiile locale este interpretarea momentului din care trebuie aplicate reducerile. Autoritățile trebuie să stabilească dacă noile valori se calculează retroactiv pentru întregul an sau doar pentru perioada ulterioară adoptării ordonanței.

În unele orașe, precum Vaslui, primăria a anunțat deja că aplică reducerile prevăzute de actul normativ pentru persoanele cu dizabilități și pentru locuințele mai vechi de 50 de ani.

În București însă, situația rămâne neclară, iar instituțiile locale spun că așteaptă instrucțiuni suplimentare înainte de a modifica modul de calcul al taxelor. Lipsa unor norme de aplicare creează dificultăți inclusiv la nivelul sistemelor informatice ale primăriilor, care trebuie actualizate pentru a introduce noile formule de calcul.

Confuzia legată de noile reguli a ajuns și în mediul online. Pe grupurile de Facebook dedicate problemelor locale, mai mulți locuitori ai Capitalei au încercat să afle când vor intra în vigoare reducerile. O locuitoare din Sectorul 2 a adresat o întrebare direct administrației locale într-o postare publică:

„Buna ziua. Cand se vor modifica impozitele pt imobilele mai vechi de 50 de ani, avand in vedere ca s-a aprobat deja reducerea cu minim 15% prin acel OUG la sfarsit de februarie?? Rog ca adminul sa posteze intrebarea mea. Nu inteleg cu ce deranjeaza de este in pending de aproape 24h. Chiar vreau un raspuns din partea Primariei Sect 2, raspuns care sigur ii intereseaza si pe altii. Multumesc!”

Primăria Sectorului 2 a oferit un răspuns în care a explicat că aplicarea reducerilor depinde de clarificările care trebuie primite de la Ministerul Finanțelor.

„Bună ziua! Au fost făcute demersurile necesare către Ministerul Finanțelor pentru clarificarea și aplicarea prevederilor din Ordonanța de Urgență adoptată la sfârșitul lunii februarie. Până în acest moment, nu au fost transmise normele de aplicare necesare pentru implementarea reducerii. După primirea acestor norme, modificările privind calculul impozitului pentru imobilele mai vechi de 50 de ani vor fi implementate în baza de date, astfel încât reducerea să fie aplicată conform prevederilor legale. Mulțumim!”

După publicarea răspunsului, discuțiile au continuat în secțiunea de comentarii, iar reacțiile cetățenilor au fost diverse. „Nu stiti sa calculati % sau mai trageti putin de timp?” a scris cineva.

„Cand ați dublat, triplat sumele, tot pe norme MF s-a făcut? Atunci ați dat vina pe Primăria Generala”, a mai scris o persoană. „Probabil vor veni la început de aprilie , la suma actuală se va aplica prețul final neincluzând bonificația de 10%, iar după ce intră oug, suma rămâne aceeași”, a mai scris cineva.

Măsurile de reducere a unor taxe locale au fost adoptate de Guvern la sfârșitul lunii februarie, după ce majorarea impozitelor pe proprietăți, aplicată de la 1 ianuarie, a provocat numeroase nemulțumiri în rândul populației. În unele cazuri, sumele de plată au crescut semnificativ, iar pentru anumite apartamente majorările au fost chiar și de 80%. Pentru a tempera aceste creșteri, executivul a decis introducerea unor reduceri pentru anumite categorii de proprietăți. Astfel, locuințele cu o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani beneficiază de o reducere de 15% a impozitului, iar clădirile mai vechi de 100 de ani primesc o diminuare de 25%.

În același timp, persoanele cu dizabilități primesc facilități fiscale suplimentare. Impozitul pe clădiri, terenuri și autovehicule poate fi redus cu 50% pentru persoanele cu handicap grav și cu 25% pentru cele cu handicap accentuat, facilitățile fiind acordate pentru prima locuință și primul autoturism. Cu toate acestea, aplicarea efectivă a noilor reguli nu este uniformă în toate orașele.

Potrivit modului de aplicare stabilit până acum, reducerile decise de Guvern nu vor fi calculate pentru primele două luni ale anului. Impozitele aferente lunilor ianuarie și februarie rămân la valorile stabilite la începutul anului. Prin urmare, diminuarea taxelor se aplică doar pentru perioada martie – decembrie, adică după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență.

Acest lucru înseamnă că persoanele care au plătit deja integral impozitul pentru anul 2026 nu vor beneficia de reducere pentru primele două luni ale anului, ci doar pentru perioada rămasă.

Pentru contribuabilii care au achitat deja integral impozitul pe locuință, autoritățile locale trebuie să recalculze diferențele rezultate din aplicarea reducerilor pentru perioada martie – decembrie. Sumele plătite în plus pot fi gestionate în două moduri. Proprietarii pot solicita restituirea banilor sau pot opta ca suma să rămână în contul fiscal ca plată în avans pentru anul următor.

În cazul persoanelor care urmează să plătească impozitul în perioada următoare, noul calcul ar trebui să reflecte deja reducerile aplicate doar pentru ultimele zece luni ale anului.

Motivul pentru care noile facilități fiscale nu sunt aplicate pentru întreaga perioadă a anului este legat de modul în care funcționează legislația fiscală. Recalcularea impozitelor nu se poate face retroactiv, ci doar pentru perioada de după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial. Astfel, ordonanța adoptată la finalul lunii februarie produce efecte doar pentru viitor.

În paralel, primăriile trebuie să își actualizeze sistemele informatice pentru a putea introduce noile procente de reducere și pentru a recalcula obligațiile fiscale ale contribuabililor. Unele administrații locale au anunțat chiar opriri temporare ale sistemelor online de plată pentru a face aceste modificări.

Noile reduceri sunt însă mai mici decât cele existente în trecut. Înainte de modificările legislative și de majorarea impozitelor, proprietarii beneficiau de facilități mai consistente pentru clădirile vechi.

De exemplu, clădirile cu o vechime de peste 100 de ani aveau o reducere de 50%, iar cele cu o vechime între 50 și 100 de ani beneficiau de o diminuare de 30%. Pentru imobilele cu o vechime între 30 și 50 de ani exista o reducere de 10%.

În plus, pentru blocurile mari, cu mai mult de trei etaje și peste opt apartamente, se aplica o reducere suplimentară a coeficientului de calcul al impozitului.

Odată cu schimbările recente, multe dintre aceste facilități au fost eliminate sau reduse, iar noile procente sunt mai mici decât cele din trecut.