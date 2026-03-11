Impozite mai mici pentru românii care au scos bani din buzunar pentru investiții

Românii care și-au echipat locuințele cu panouri solare, pompe de căldură sau au utilizat materiale ecologice pentru renovare ar putea beneficia de scutiri sau reduceri ale impozitului pe clădiri.

O astfel de măsură este prevăzută într-un proiect legislativ aflat în analiza Parlamentului, care oferă consiliilor locale posibilitatea de a acorda facilități fiscale proprietarilor care au investit în soluții de energie regenerabilă.

Inițiativa a revenit în discuție după valul de majorări de taxe introduse de Guvernul condus de Ilie Bolojan, care a dus la creșterea impozitelor pentru multe locuințe. În acest context, parlamentarii analizează din nou propunerea care ar putea reduce povara fiscală pentru proprietarii ce aleg soluții prietenoase cu mediul.

Proiectul de lege prevede că autoritățile locale ar putea acorda reduceri sau chiar scutiri de impozit pe clădiri pentru proprietarii care au realizat investiții pe cont propriu în sisteme de energie regenerabilă. Printre acestea se numără instalarea panourilor solare, utilizarea pompelor de căldură sau izolarea locuințelor cu materiale ecologice.

Practic, consiliile locale ar avea libertatea de a decide dacă aplică sau nu aceste facilități fiscale, dar și nivelul reducerii acordate. Măsura ar avea rolul de a încuraja investițiile în soluții de încălzire și producere a energiei care reduc poluarea și consumul de resurse.

Inițiativa legislativă nu este una nouă. Proiectul a fost propus inițial în anul 2021 și a beneficiat atunci de susținerea Guvernului condus de Florin Cîțu. Cu toate acestea, propunerea a fost respinsă în Senat.

În prezent, proiectul a revenit în dezbatere după schimbările fiscale adoptate anul trecut. Noile reguli au dus la majorarea bazei de impozitare pentru locuințe și la eliminarea unor facilități existente, ceea ce a determinat creșterea impozitelor pentru case și apartamente. În unele cazuri, sumele plătite de proprietari au crescut de la 1,8 până la 3 ori, ceea ce înseamnă majorări între 80% și 200%.

Inițiatorii proiectului au explicat că obiectivul principal al acestei inițiative este stimularea investițiilor în locuințe eficiente energetic și în tehnologii mai puțin poluante. Prin acordarea unor reduceri de taxe, autoritățile locale ar putea încuraja proprietarii să utilizeze materiale ecologice sau sisteme de energie regenerabilă.

Pentru a respecta autonomia financiară a administrațiilor locale, proiectul nu stabilește un procent fix pentru reducerea impozitului. Decizia privind nivelul facilității fiscale ar urma să fie luată de fiecare consiliu local în parte.

În scenariul analizat de inițiatori, o reducere de 30% a impozitului pe o perioadă de cinci ani pentru locuințele construite sau renovate în mod ecologic ar avea un impact relativ redus asupra bugetelor locale. Costul estimat ar fi între 60 și 600 de lei pe an pentru fiecare proprietar, adică între 300 și 3.000 de lei pe întreaga perioadă.

Potrivit proiectului, aceste sume ar putea fi acoperite din bugetele locale, urmând să fie recuperate prin fondurile europene disponibile în cadrul mecanismului Pactului ecologic european. Scopul este ca beneficiile pentru mediu și reducerea consumului de energie să compenseze costurile suportate inițial de administrațiile locale.