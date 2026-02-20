Care este cel mai eficient sistem de încălzire. Diferența se simte la facturi

Care este cel mai eficient sistem de încălzire. Un studiu recent realizat de Universitatea Tehnică din München arată care sunt cele mai eficiente și rentabile sisteme de încălzire pentru locuințe, atât din punct de vedere al costurilor, cât și al impactului asupra mediului, potrivit FuturaSciences.

Cercetătorii au comparat 13 tipuri de sisteme, analizând o casă germană tipică cu două etaje, pentru a identifica combinația optimă între performanță energetică și economie pe termen lung.

Analiza a inclus centrale pe gaz, centrale pe peleți, sisteme de gazeificare a lemnului, pompe de căldură aer-aer și aer-apă, dar și pompe geotermale cu stocare în gheață și senzori solari.

Fiecare sistem a fost evaluat după mai multe criterii: costul inițial de instalare, consumul de energie, cheltuielile de întreținere și emisiile de dioxid de carbon. Impactul asupra mediului și eficiența energetică au fost considerate esențiale, în contextul obiectivelor climatice globale stabilite prin Acordul de la Paris.

Potrivit studiului, sistemele pe bază de biomasă s-au remarcat prin amprenta ecologică redusă, în timp ce centralele pe gaz au înregistrat cele mai mari emisii de CO2. Cercetătorii au subliniat că producția de energie electrică generează peste 90% din impactul unei pompe de căldură. În acest context, integrarea energiei regenerabile prin panouri solare reduce semnificativ amprenta de carbon a sistemului.

Rezultatele studiului arată că pompele de căldură aer-apă combinate cu panouri fotovoltaice oferă cel mai bun echilibru între costuri și eficiență. Această soluție nu doar că maximizează eficiența energetică, dar minimizează și impactul asupra mediului, fiind mai prietenoasă cu clima comparativ cu centralele tradiționale.

De asemenea, sistemele de gazeificare a lemnului s-au numărat printre opțiunile eco-eficiente, dar combinația dintre pompă de căldură și panouri solare rămâne cea mai avantajoasă în ansamblu.

Experții susțin că aceste concluzii pot ghida atât proprietarii de locuințe, cât și factorii de decizie, în contextul creșterii prețurilor la energie și a tranziției spre surse regenerabile.