Semnele care arată că tabloul electric trebuie înlocuit. Ce spun specialiștii despre costuri

Tabloul electric este „inima” instalației din orice locuință, însă de cele mai multe ori este ignorat până în momentul în care apar probleme. Siguranțe care sar frecvent, miros de ars sau suprasolicitarea rețelei după montarea unor aparate noi sunt doar câteva dintre semnele care ar trebui să ne trimită direct la electrician.

Potrivit unui electrician, unul dintre primele criterii este vechimea locuinței. „În primul rând, le spun oamenilor foarte clar: dacă locuința are peste 20–25 de ani și nu a fost schimbat niciodată tabloul electric, este momentul să îl verifice serios. Instalațiile din acea perioadă nu au fost gândite pentru consumul pe care îl avem astăzi în case”, explică pentu EVZ Mihai Popa.

Un alt semnal clar îl reprezintă defecțiunile repetate. „Un semnal de alarmă evident este atunci când sar siguranțele frecvent. Dacă, pe lângă asta, simți miros de ars sau observi că anumite componente din tablou sunt fierbinți la atingere, nu mai vorbim de o simplă neplăcere, ci de un risc real. Acolo poate apărea oricând un scurtcircuit”, avertizează electricianul.

Modernizarea locuinței este un alt moment-cheie. Mulți proprietari instalează o mulțime de aparate electronice moderne precum aer condiționat, cuptor electric sau plită pe inducție fără să verifice dacă tabloul face față noilor consumatori. „Dacă ai montat aer condiționat, cuptor electric, plită pe inducție sau alte aparate cu consum mare, iar tabloul este cel vechi, cu siguranță îl suprasoliciți. Tablourile de acum 20–30 de ani nu au fost proiectate pentru asemenea puteri instalate”, spune Mihai Popa.

Nu în ultimul rând, renovările generale sunt momentul ideal pentru o astfel de intervenție. „Cea mai bună ocazie să schimbi tabloul electric este în timpul unei renovări generale. Oricum se lucrează la pereți, la finisaje, iar intervenția este mai simplă și mai sigură. Este o investiție care te scutește de probleme pe termen lung.”

Principalul motiv pentru care un tablou electric trebuie înlocuit este siguranța. Conexiunile vechi, oxidate sau slab fixate pot genera supraîncălziri și scurtcircuite.

„Principalul motiv este prevenirea incendiilor. Conexiunile slabe, oxidate sau componentele îmbătrânite pot genera supraîncălziri și scurtcircuite. De multe ori, oamenii își dau seama prea târziu că instalația era un pericol”, avertizează Mihai Popa.

Capacitatea instalației este un alt aspect esențial. „Tablourile vechi nu fac față cerințelor actuale. Consumatorii moderni solicită mai mult rețeaua, iar dacă instalația nu este adaptată, apar căderi de tensiune și declanșări repetate ale siguranțelor”, explică electricianul.

În plus, tehnologia actuală permite instalarea unor sisteme de protecție suplimentare. „Prin schimbarea tabloului, poți instala protecții la supratensiune și întrerupătoare diferențiale. Acestea pot salva nu doar aparatura din casă, ci și viața oamenilor, în cazul unui defect care ar putea produce electrocutare”, spune Mihai Popa.

Funcționalitatea zilnică este, la rândul ei, îmbunătățită. „Nimeni nu vrea să rămână fără curent când pornește mai multe aparate simultan. Un tablou nou, dimensionat corect, asigură o distribuție echilibrată a consumului și elimină întreruperile frecvente cauzate de depășirea sarcinii.”

În ceea ce privește costurile, prețul variază în funcție de mai mulți factori tehnici.

„Prețurile pentru schimbarea tabloului electric pornesc, în general, de la 1.200 de lei, sumă care include atât materialele, cât și manopera. Dar vorbim de la 1.200 de lei în sus. Nu există un preț clar stabilit, pentru că totul depinde de mai multe variabile: numărul de consumatori, tipul siguranțelor alese, dimensiunea tabloului și complexitatea lucrării”, a mai declarat electricianul pentru Evenimentul Zilei.

Electricianul subliniază că este vorba strict despre înlocuirea tabloului, nu despre refacerea întregii instalații. „Doar pentru tablou, fără a înlocui restul instalației, costurile pot ajunge estimativ chiar și la 10.000 de lei în cazul unui apartament de patru camere.”

De aceea, specialiștii recomandă prudență atunci când vine vorba de oferte promoționale sau estimări generale.

„Am întâlnit situații în care clienții voiau un preț fix, dar în domeniul electric nu funcționează așa. Fiecare apartament este diferit. Contează câte circuite sunt, ce protecții se montează, dacă vorbim de siguranțe simple sau diferențiale, cât de mare este tabloul și ce putere instalată trebuie să suporte”, a conchis electricianul.