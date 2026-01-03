Ce trebuie să verifici anual la instalația electrică din locuință

Date recente arată că incendiile din locuințe rămân un risc constant în România, iar o mare parte dintre ele pornesc de la instalații electrice defecte sau improvizate. Analize realizate pe baza datelor IGSU și UNSAR indică, de exemplu, o medie de aproximativ 19 incendii de locuințe pe zi în 2023. În acest context, o verificare periodică a instalației electrice devine o măsură de prevenție importantă, nu doar o formalitate tehnică.

Legislația nu impune proprietarilor de locuințe un termen fix pentru verificarea instalației electrice. Există însă Normativul I7/2011, document tehnic care stabilește reguli pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor și care stă la baza inspecțiilor făcute de specialiști.

În practică, instalația unei locuințe ar trebui controlată la intervale regulate, chiar dacă nu există o obligație în acest sens. De pildă:

unele firme de profil recomandă o verificare la 2-3 ani pentru locuințe cu consum normal;

anual în apartamente sau case cu mulți consumatori mari (aer condiționat, boiler electric, sisteme de încălzire electrică).

În practică, verificarea anuală este o abordare prudentă în locuințele cu instalații vechi, multe aparate conectate ori improvizații mai vechi, chiar dacă normele minimizează la 2 ani sau mai mult unele controale tehnice.

Inspecția instalației electrice nu se face pe cont propriu, ci doar cu ajutorul unui electrician autorizat ANRE. Potrivit lovedeco.ro, verificarea instalației - inițială sau periodică - se realizează de un electrician autorizat, care are dreptul să testeze circuitele, să măsoare parametrii și să confirme dacă instalația respectă Normativul I7

Autorizarea electricienilor și atestarea firmelor care lucrează la instalații sunt reglementate prin ordine ANRE, iar operatorii economici pot proiecta, monta și verifica instalații doar dacă au acest statut.

În timpul unei verificări anuale, tabloul electric este unul dintre primele elemente analizate. Ghiduri dedicate verificărilor periodice arată că electricianul urmărește:

Starea generală a tabloului – izolații, șine, conexiuni slăbite, urme de încălzire excesivă.

Siguranțele și disjunctoarele – dacă sunt dimensionate corespunzător, dacă mai reacționează corect la scurtcircuit și suprasarcină.

Întrerupătoarele diferențiale (RCD) – testate cu butonul de probă și, în unele cazuri, cu aparatură dedicată, pentru a confirma că întrerup alimentarea atunci când apar scurgeri de curent.

Etichetarea circuitelor – circuitele trebuie identificate clar (prize bucătărie, lumină dormitor, plită electrică etc.), astfel încât intervențiile ulterioare să fie sigure și rapide.

Un alt capitol important îl reprezintă prizele și întrerupătoarele, adică punctele de utilizare de zi cu zi. Electricienii care descriu public cum se desfășoară o verificare arată că se urmăresc, printre altele:

funcționarea corectă a fiecărei prize și a fiecărui întrerupător;

existența contactelor slăbite (prize în care ștecherul “stă lejer” sau se mișcă ușor);

eventuale urme de încălzire, decolorare, plastic topit sau miros de ars;

măsurarea tensiunii și verificarea continuității împământării la prizele care trebuie să aibă contact de protecție;

identificarea circuitelor supraîncărcate, unde sunt conectate prea multe aparate mari prin prelungitoare sau triplu prize.

În multe locuințe vechi, instalația a fost proiectată pentru un consum mult mai mic decât cel actual, iar utilizarea intensă a cuptoarelor electrice, plitelor, aerului condiționat și a altor electrocasnice poate pune presiune pe circuitele vechi.

Chiar dacă testele tehnice rămân responsabilitatea electricianului, proprietarul poate face anual o serie de verificări vizuale, fără să umble la circuite sau în tablou:

să observe dacă anumite prize se încălzesc atunci când sunt folosite;

să verifice dacă există cabluri crăpate, izolații rupte sau prelungitoare foarte vechi;

să renunțe la improvizații – legături în doze neacoperite, șteckere reparate “din bandă adezivă”, triplu prize conectate în lanț;

să fie atent la miros de plastic încins sau la zgomote neobișnuite din tabloul electric;

să noteze siguranțele care cad frecvent și să comunice aceste detalii electricianului, deoarece pot indica un circuit supraîncărcat sau un defect ascuns.

Aceste observații nu înlocuiesc verificarea profesională, însă îi oferă specialistului un punct de plecare atunci când face inspecția anuală.

Potrivit site-urile de specialitate, prețul pentru verificarea unei instalații electrice de apartament pornește de la aproximativ 400 de lei, cost care poate crește în funcție de dimensiunea locuinței și de complexitatea instalației.

Pe de altă parte, datele din sectorul asigurărilor arată că despăgubirile plătite pentru incendii la locuințe se ridică la zeci de milioane de lei anual, tendința fiind de creștere față de anii anteriori. În acest context, o verificare periodică a instalației electrice rămâne o investiție relativ mică în comparație cu pagubele pe care le poate preveni.

Lista electricienilor autorizați și a operatorilor atestați este gestionată de ANRE, iar informațiile pot fi consultate online. Înainte să programezi verificarea anuală, este important să te asiguri că:

specialistul deține autorizație ANRE valabilă;

firma sau persoana fizică poate emite un raport de verificare și, după caz, buletine de măsurători;

primești factură și garanție pentru lucrările de remediere recomandate.