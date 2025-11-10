Joburi bine plătite. Domenii în care salariile cresc

Sezonul rece schimbă ritmul economiei și aduce o gamă de locuri de muncă temporare, care pot fi mult mai bine plătite decât posturile obișnuite din restul anului.

Unele apar doar în lunile decembrie–februarie, altele funcționează pe tot parcursul anului, dar cresc consistent ca volum și remunerație în această perioadă. Cererea ridicată, lipsa personalului calificat și munca în condiții speciale fac ca salariile să fie mai mari.

În România și în străinătate, există câteva domenii care devin foarte active în sezonul de iarnă. O parte țin de turism, alta de construcții, transport, comerț și industria alimentară. De multe ori, joburile sezoniere pot aduce venituri comparabile sau chiar mai mari decât posturile stabile, tocmai pentru că presupun muncă intensă, ore suplimentare și activitate continuă în perioadele de vârf.

Stațiunile de schi sunt printre cele mai mari consumatoare de forță de muncă sezonieră. În România, Poiana Brașov, Sinaia, Predeal, Straja, Rânca sau Cavnic angajează în fiecare sezon rece sute de persoane pentru administrarea pârtiilor, hoteluri, restaurante și servicii conexe. Posturile includ personal pentru telescaune, instalatori pentru instalații de zăpadă artificială, operatori de ratrack, monitori de schi, recepționeri, ospătari, personal la închirierea echipamentelor și salvatori montani.

Salariile sunt mai mari decât în restul anului deoarece stațiunile funcționează la capacitate maximă. O parte dintre angajați primesc cazare și masă, ceea ce reduce cheltuielile și crește venitul real. În multe cazuri, angajatorii oferă prime de sezon, bani în plus pentru ore suplimentare și bonusuri pentru vârfurile de weekend și sărbători.

În stațiunile din Austria, Italia, Franța sau Elveția, salariile sunt și mai mari, iar cererea pentru personal sezonier este constantă. Românii care cunosc limbi străine și au experiență în turism pot câștiga semnificativ mai mult lucrând iarna în străinătate, în special în hoteluri și restaurante din Alpi.

Iarna crește volumul cumpărăturilor online și comenzile la domiciliu. Companiile de curierat și platformele de livrare angajează suplimentar, iar veniturile cresc datorită numărului ridicat de comenzi. În lunile decembrie și ianuarie, volumul coletelor se poate dubla, iar curierii câștigă din sporuri, comisioane și ore suplimentare.

Livratorii de mâncare au de asemenea venituri mai mari în sezonul rece. Oamenii comandă mai des, iar vremea dificilă determină platformele să ofere bonificații mai mari pentru curse în ploaie, zăpadă sau temperaturi sub zero grade. Chiar dacă munca implică disconfort și uneori risc, remunerația crește în consecință.

Perioada sărbătorilor este cel mai aglomerat interval pentru supermarketuri, hipermarketuri și magazine online. Angajatorii caută lucrători temporari pentru casierie, depozite, logistică și împachetarea comenzilor. Programul este intens, inclusiv în weekenduri, iar salariile cresc prin sporuri pentru ture de seară, ture suplimentare și bonusuri de performanță.

În depozite și centre logistice se lucrează în ritm accelerat. Activitatea este bine plătită deoarece presupune efort fizic, program neobișnuit și volum mare de marfă. Pentru mulți studenți sau persoane care își caută venituri suplimentare, aceste joburi sunt foarte avantajoase, chiar dacă sunt temporare.

Transportatorii de marfă, șoferii de tir sau cei care lucrează în firme de distribuție au câștiguri crescute iarna. Cererea de transport de produse alimentare, băuturi și bunuri pentru sărbători este ridicată. De asemenea, condițiile meteorologice dificile duc la prime de sezon, salarii mai mari și plata timpilor suplimentari.

Pe autostrăzile din Europa, șoferii de tir pot primi bonusuri considerabile pentru curse lungi în perioadele cu zăpadă sau polei. Chiar dacă experiența este esențială, mulți angajatori caută personal suplimentar și sunt dispuși să plătească peste media restului anului.

Orașele, drumurile naționale și aeroporturile au nevoie de personal pentru deszăpezire. Firmele de salubritate angajează sezonieri care pot lucra atât noaptea, cât și ziua, în funcție de condițiile meteo. Salariile sunt mai mari atunci când ninge sau când se intervine la temperaturi scăzute. În unele orașe există prime pentru intervenții rapide sau pentru disponibilitate non-stop.

Un avantaj este că astfel de joburi nu necesită calificare înaltă. Condițiile sunt grele, dar salariul de sezon poate depăși remunerarea standard de muncitor necalificat.

Iarna apar frecvent avarii la instalațiile de încălzire, centrale, sisteme electrice sau rețele de distribuție. Tehnicienii și instalatorii sunt solicitați atât de firme, cât și de persoane fizice. Intervențiile urgente sunt plătite suplimentar, mai ales noaptea sau în weekend. În marile orașe, cererea depășește oferta, ceea ce ridică automat prețurile pentru prestatori.

Cei care lucrează pe cont propriu câștigă foarte bine în lunile de iarnă, deoarece reparațiile devin esențiale, iar clienții sunt dispuși să plătească rapid.

Industria alimentară intră în vârf de sezon în decembrie. Brutăriile, cofetăriile și laboratoarele de patiserie funcționează la maximum. Salariile cresc prin ore suplimentare, ture de noapte și comenzi masive pentru sărbători. Mulți angajați sezonieri sunt rechemați în fiecare an pentru că munca este intensă și bine plătită.

Cei care lucrează în laboratoare mari pot avea câștiguri ridicate într-un timp scurt, tocmai pentru că de sărbători se produc volume uriașe.