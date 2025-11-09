Locurile din România care mai apar doar pe hartă. În realitate, au rămas o umbră a trecutului

În Transilvania există sate care mai există doar în acte. Pe teren au rămas fundații, biserici ruinate și cimitire. Depopularea, comunismul, minele închise și poluarea au șters comunități întregi de pe hartă.

Transilvania, cu peisajele ei spectaculoase, nu a fost ocolită de un fenomen care, în ultimele decenii, s-a amplificat: dispariția satelor. În unele locuri cartografiate oficial apar localități cu nume, cod poștal și teritoriu administrativ, însă pe teren nu mai există drumuri, nu se aud câini, nu mai arde nicio lumină, iar casele au dispărut. În alte locuri se mai vede o biserică, un cimitir sau câteva ziduri acoperite de iarbă.

Fenomenul nu s-a produs peste noapte. Depopularea este consecința directă a unor decizii economice, a industrializării din perioada comunistă, a relocărilor forțate sau pur și simplu a migrației. Tineri plecați, bătrâni rămași singuri, apoi sate întregi rămase fără locuitori. În acte, localitatea există. În realitate, doar natura mai are grijă de ruine.

Cel mai cunoscut exemplu este Geamăna, un sat situat în Alba, la granița cu județul Cluj. În anii ’70, localnicii au fost mutați pentru a permite extinderea exploatării miniere de la Roșia Poieni. Râul Arieșului a fost deviat, iar valea unde se afla satul a devenit lac de decantare pentru reziduurile miniere. Biserica, casele, școala și cimitirul au fost înghițite treptat de steril.

Presa internațională a scris despre Geamăna, iar publicații precum BBC, Reuters și The Guardian au documentat cu imagini locul transformat într-un peisaj toxic, cu apă roșiatică și resturi de clădiri ieșind din noroi. Biserica, pe jumătate scufundată, a devenit simbolul satelor dispărute din Transilvania. În acte, Geamăna există. În realitate, doar turla rămasă la suprafață amintește că a fost odată o comunitate.

Exploatările miniere din Apuseni au adus prosperitate în secolul trecut, dar închiderea lor, după 1990, a golit satele de oameni. În zona Roșia Montană, de pildă, numeroase gospodării sunt abandonate, iar locuințe din Piatră Albă, Gura Roșiei sau Bălmuș au rămas fără proprietari. Pe uluci atârnă lacăte ruginite, iar în curți cresc copaci printre fundațiile caselor.

Sociologii care au studiat regiunea au documentat fenomenul depopulării în lucrări științifice și articole academice. Oamenii au plecat pentru locuri de muncă, iar locuințele vechi, construite din lemn și piatră, nu au mai fost întreținute. În unele cătune nu mai locuiește nimeni, iar drumurile se pierd în pădure. Pe harta administrativă, satele există. Pe teren, pădurea a luat locul gospodăriilor.

Zona minieră a Văii Jiului a cunoscut aceeași evoluție. După ce minele s-au închis, multe familii au plecat spre orașe mari sau în străinătate. Unele localități, mai ales cele din zona Petroșani–Uricani, au pierdut aproape toți locuitorii. În rapoarte oficiale ale administrației locale sunt menționate sate în care nu mai există nicio gospodărie locuită permanant.

Același fenomen se observă și în Hunedoara, în Munții Orăștiei, unde mai multe cătune au rămas fără oameni. Casele au fost lăsate în grija timpului, iar acoperișurile prăbușite lasă loc ploii și vântului. Bisericile mici de lemn se degradează, iar cimitirele, singurele martore ale comunității, sunt înghițite de vegetație.

Nu toate satele au dispărut din cauza minelor închise. Unele au fost părăsite din cauza poluării. Accidentul de la Baia Mare, din anul 2000, a afectat grav regiunea, iar localități din județele Maramureș și Satu Mare au pierdut locuitori după ce apa și solul au fost contaminate. Unele gospodării nu au mai fost locuite, iar autoritățile au declarat zonele drept pericol ecologic.

Localnici intervievați de presa vremii povesteau că oamenii au fost obligați să plece, iar gospodăriile nu au mai fost refăcute. Statul nu a relocat oficial fiecare locuitor, dar realitatea socială a produs același efect: depopulare și abandon.

În perioada comunistă, industrializarea a dus la apariția unor orașe miniere nou construite, iar satele din jur au fost depopulate. Oamenii erau mutați în blocuri noi, cu locuri de muncă asigurate. În actele localităților rămânea însă trecutul. După prăbușirea industriei, multe dintre aceste orașe au pierdut locurile de muncă, iar oamenii au plecat mai departe, în străinătate, lăsând în urmă sate moarte.

Fenomenul este menționat în studii ale Institutului Național de Statistică și în cercetări sociologice privind migrația internă. În multe zone montane, populația a scăzut la câteva familii, iar unele sat au ajuns la zero.

În anii trecuți, presa a scris despre sate în care a mai rămas o singură persoană. Unele reportaje din publicații locale din Alba, Sibiu, Maramureș și Cluj au documentat situația bătrânilor rămași singuri într-un loc în care vecinii au plecat demult. Casele din jur se prăbușesc, iar singurul semn de viață este fumul dintr-o sobă și câțiva câini de pază. Oficial, localitatea există. De facto, nu mai este sat.

Un astfel de exemplu a fost prezentat în presa din Brașov și Harghita, unde zonele montane greu accesibile au pierdut populația tânără complet. Copiii au plecat spre orașe și nu s-au mai întors. Bătrânii au murit. Casele sunt goale.

Un alt motiv al dispariției este izolarea. Există sate în care drumul s-a degradat, a devenit impracticabil sau a fost luat de ape, iar izolația a rupt comunitatea. În unele dintre aceste locuri, salvarea sau transportul erau imposibile iarna. Familiile s-au mutat treptat la oraș. După ani de zile, casele au dispărut sub vegetație.

Autoritățile locale au renunțat la refacerea drumurilor în zone în care nu mai locuiește nimeni. Pe hârtie există ulițe și nume de străzi. În realitate, natura a recuperat teritoriul.

În satele dispărute din Transilvania rămân ruine, cimitire, fundații și uneori doar povesti. Istoricii spun că astfel de zone sunt documente ale trecutului, iar sociologii le folosesc pentru a ilustra migrația rurală și transformarea economiei. Drumurile, școlile, primăriile și gospodăriile sunt șterse de vreme, dar o hartă administrativă nu dispare la fel de ușor.

În ultimii ani, au apărut inițiative private de a salva biserici vechi de lemn sau clădiri istorice. Unele ONG-uri încearcă să restaureze monumente sau să le transfere în muzee în aer liber. Proiectele sunt costisitoare, iar multe locuri rămân greu accesibile. Restaurarea nu întoarce însă comunitatea pierdută, ci doar salvează o parte din patrimoniu.