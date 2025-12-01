Cele mai periculoase improvizații electrice pe care românii le fac zilnic. Practici banale, dar extrem de periculoase

În multe locuințe din România, instalația electrică funcționează la limita siguranței, iar oamenii nici măcar nu realizează acest lucru. De la prelungitoare folosite ca soluții permanente până la aparate conectate fără împământare, mii de gospodării se bazează pe improvizații care ar putea provoca oricând o tragedie.

Din grabă, comoditate sau dorința de a economisi bani, oamenii ajung să facă ajustări aparent minore, dar care pot transforma casa într-un pericol iminent. Specialiștii avertizează că cele mai multe incendii domestice au la bază astfel de „soluții rapide”, care în realitate încalcă normele de siguranță și pun vieți în pericol.

În multe case, prelungitorul devine un fel de “hub universal” pentru electrocasnicele folosite zilnic. Românii conectează calorifere, mașini de spălat, televizoare și chiar cuptoare cu microunde pe aceeași priză, fără să își imagineze consecințele acestui consum cumulat. De cele mai multe ori, aceste improvizații sunt motivate de lipsa prizelor sau de dorința de a evita un cost suplimentar pentru modificarea instalației. Electricianul Mihai Popa avertizează că improvizațiile electrice sunt unul dintre cele mai comune motive pentru care apar incendii în locuințe.

Prelungitoarele, în special cele ieftine sau vechi, nu sunt proiectate pentru consum mare și pentru utilizare continuă. Când mai multe aparate puternice sunt conectate la același circuit, pericolul devine real. „Cea mai frecventă improvizație este folosirea excesivă și incorectă a prelungitoarelor și multiprizelor, mai ales atunci când într-o singură priză ajung să fie conectate, printr-un singur prelungitor, numeroase aparate de mare putere – calorifere, mașini de spălat, cuptoare cu microunde ș.a.m.d.”.

În timp, această suprasolicitare poate cauza încălzirea firelor, rigidizarea izolației și în cele din urmă un incendiu. De multe ori, oamenii ignoră primele semne de avertizare: miros de plastic încins, prize calde sau siguranțe care sar repetat. Exact aceste simptome indică o problemă care se poate transforma rapid într-o catastrofă.

„Un astfel de consum ridicat duce la riscuri serioase: supraîncălzirea circuitului și a prelungitorului, topirea izolației, pericol major de incendiu sau declanșarea repetată a siguranțelor, un semnal clar că instalația este suprasolicitată”.

Soluția? Renunțarea la improvizații și intervenția unui specialist: „Prelungitoarele ar trebui utilizate doar temporar și exclusiv pentru aparate cu putere redusă. Dacă într-o încăpere este nevoie de mai multe prize, soluția corectă este să fie chemat un electrician autorizat ANRE, care să instaleze circuite noi, dedicate echipamentelor ce vor fi folosite în acel spațiu”.

O problemă majoră în blocurile construite înainte de anii ’90 este absența împământării. La vremea respectivă, normele tehnice erau diferite, iar aparatele aveau un consum mult mai mic decât cele moderne. Astfel, oamenii folosesc astăzi electrocasnice performante pe circuite gândite pentru cu totul altă eră tehnologică. În lipsa împământării, carcasa metalică a mașinii de spălat, frigiderului sau aragazului electric poate deveni un conductor. O singură atingere poate fi fatală — iar acest risc este adesea ignorat.

„O a doua improvizație periculoasă este lipsa împământării. În instalațiile electrice vechi, circuitele pot să nu fie prevăzute cu conductor de protecție, ceea ce înseamnă că în loc de trei fire există doar două. Una dintre cele mai riscante practici este legarea firului de protecție la cel neutru în doză sau în priză, ori – și mai grav – ignorarea completă a împământării la aparatele care au nevoie de ea”.

Multe persoane cred că dacă aparatul “merge” și nu dă semne vizibile de defect, totul este în regulă. În realitate, fără împământare, orice scurtcircuit intern poate direcționa curentul spre exterior, adică spre utilizator.

„Echipamentele moderne sunt concepute astfel încât să evacueze curentul prin acest conductor de protecție, iar lipsa lui poate duce la situații extrem de periculoase: electrocutare la atingerea carcasei mașinii de spălat sau a frigiderului, dar și funcționarea defectuoasă a aparatelor”.

O altă practică riscantă este folosirea materialelor ieftine, defecte sau fără certificare. Mulți proprietari aleg componente electrice din piață sau din magazine obscure, fără verificări suplimentare. Prețurile mici sunt tentante, însă ceea ce nu se vede la prima vedere este lipsa unui standard minim de siguranță.

„O a treia improvizație des întâlnită este folosirea materialelor deteriorate sau neomologate. De pildă, utilizarea unui cadru de izolație rigidizat, crăpat ori cu secțiune insuficientă, a prizelor sau întrerupătoarelor sparte, sau a lămpilor cu dulii defecte”, semnalează electricianul Mihai Popa.

Materialele omologate sunt testate pentru a rezista la temperaturi ridicate, solicitare mecanică și umiditate. Cele neomologate se degradează rapid și pot ceda în orice moment.

„Este esențial să fie folosite doar materiale omologate, conforme cu standardele europene sau naționale, și alese în funcție de mediul în care vor fi instalate – umed sau uscat. Altfel pot apărea riscuri majore precum scurtcircuite, incendii, electrocutare prin contact direct, dar și costuri ridicate pentru reparațiile ulterioare”.

Înlocuirea instalației electrice este un proces costisitor, iar mulți proprietari îl amână ani la rând. Totuși, o instalație veche nu poate susține consumul actual al unei locuințe moderne: aer condiționat, electrocasnice puternice, sisteme smart, încălzire electrică. De aceea, instalarea unor circuite noi este o investiție în siguranță, nu un moft.

„Când vine vorba despre instalația electrică a unei locuințe, aceasta ar trebui înlocuită atunci când apar semne evidente de uzură sau defecțiuni. În general, se recomandă schimbarea ei la aproximativ 20 de ani, chiar dacă nu există un termen legal exact. Ideal ar fi ca instalația să fie verificată anual de un specialist autorizat”, mai precizează electricianul.

Semnalele de alarmă sunt ușor de recunoscut, dar adesea ignorate. Prizele care se încing sau becurile care pâlpâie sunt indicii că instalația nu mai face față consumului.

„Printre semnele care indică necesitatea înlocuirii se numără decuplările frecvente ale siguranțelor, un semnal clar că instalația este suprasolicitată, precum și prizele sau întrerupătoarele care devin fierbinți la atingere. Alte semnale de alarmă sunt scânteile sau flăcările la scoaterea stecherelor, precum și pâlpâirea becurilor, atunci când intensitatea luminii variază.”

Un alt factor critic este materialul cablurilor. Conductorii din aluminiu, folosiți în trecut, sunt depășiți moral și tehnic: „Un alt aspect important este tipul de cabluri: instalațiile foarte vechi folosesc adesea conductori din aluminiu, care sunt mai puțin siguri și nu pot susține consumul ridicat de energie din prezent. La fel de problematică este și lipsa împământării, care reprezintă un element esențial pentru siguranța oricărei instalații electrice moderne”, conchide Mihai Popa.