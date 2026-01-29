Schimbări permise și interzise într-un apartament închiriat. Ce prevede legea

Închirierea unei locuințe presupune nu doar plata lunară a chiriei, ci și respectarea unor reguli clare privind modul în care apartamentul poate fi folosit și modificat. Mulți chiriași își doresc să personalizeze spațiul în care locuiesc, însă nu toate schimbările sunt legale sau acceptate fără acordul proprietarului. În România, cadrul legal este stabilit în principal de Codul Civil, în articolele dedicate contractului de locațiune, precum și de Legea Locuinței.

Există o serie de schimbări considerate minore, reversibile, care nu afectează structura sau funcționalitatea imobilului. Acestea sunt, în general, tolerate fără a fi necesar un acord scris, atâta timp cât locuința este readusă la starea inițială la finalul contractului. În această categorie intră elementele de decorare, precum montarea tablourilor, a oglinzilor ușoare, a perdelelor sau draperiilor. De asemenea, aplicarea unui tapet detașabil sau a unor autocolante decorative este permisă, dacă nu deteriorează pereții.

Zugrăvirea pereților este un subiect frecvent disputat. În lipsa unei clauze contractuale clare, schimbarea culorii este acceptată doar în nuanțe neutre și cu obligația chiriașului de a readuce pereții la culoarea inițială, dacă proprietarul solicită acest lucru la predarea locuinței. În practică, multe contracte prevăd explicit această obligație.

Tot la modificări permise se încadrează și schimbările de mobilier ușor și reversibil, potrivit Codului Civil (Art. 1777-1835), capitolul dedicat contractului de locațiune, precum și a legii Locuinței nr. 114/1996. Montarea unor rafturi, corpuri suspendate de mici dimensiuni sau înlocuirea corpurilor de iluminat este posibilă, cu condiția păstrării elementelor originale pentru remontare. Întreținerea curentă a locuinței, precum schimbarea becurilor, a garniturilor la baterii sau reglarea balamalelor, este de asemenea responsabilitatea chiriașului și nu necesită acord special.

Orice intervenție care depășește sfera estetică și ajunge să afecteze structura sau instalațiile apartamentului este strict interzisă fără acordul expres, în scris, al proprietarului. Dărâmarea sau mutarea pereților, chiar și a celor de compartimentare, reprezintă modificări structurale care pot pune în pericol siguranța imobilului și sunt sancționate sever. La fel se întâmplă și cu schimbarea dimensiunilor sau poziției ușilor și ferestrelor.

Instalațiile sanitare, electrice și termice sunt considerate elemente sensibile. Mutarea caloriferelor, modificarea traseelor de apă, intervențiile asupra instalației de gaze sau refacerea circuitelor electrice nu pot fi realizate de chiriaș fără acordul proprietarului. Chiar dacă intervenția pare benefică, lipsa acordului scris poate duce la rezilierea contractului.

Finisajele permanente intră și ele în categoria modificărilor interzise. Înlocuirea gresiei, faianței, parchetului sau schimbarea ușilor de interior modifică valoarea locuinței și nu pot fi făcute legal fără consimțământul proprietarului. De asemenea, găurirea geamurilor termopan sau a ușilor metalice este interzisă, deoarece aceste elemente nu pot fi readuse la starea inițială fără costuri semnificative.

Legea face o distincție clară între reparațiile locative și cele capitale. Reparațiile locative sunt acele intervenții minore, de întreținere curentă, care nu schimbă destinația imobilului, necesare ca urmare a folosirii normale a locuinței. În această categorie intră schimbarea unui bec ars, repararea unei prize slăbite sau înlocuirea unei balamale. Aceste cheltuieli revin chiriașului, ca parte a obligației de a folosi locuința cu prudență.

Reparațiile capitale sunt, în schimb, responsabilitatea proprietarului. Defecțiuni precum o țeavă spartă în perete, infiltrații provenite de la etajele superioare sau probleme structurale nu pot fi imputate chiriașului, dacă nu au fost cauzate de acesta. Proprietarul este obligat să asigure locuința într-o stare corespunzătoare de folosință pe toată durata contractului.

În situația în care chiriașul efectuează modificări fără acordul proprietarului, legea îi oferă acestuia din urmă mai multe opțiuni. Proprietarul poate solicita readucerea locuinței la starea inițială, pe cheltuiala chiriașului. În cazuri grave, poate cere rezilierea contractului de închiriere și plata de daune-interese, dacă modificările au produs prejudicii.

În cazul investițiilor realizate cu acordul proprietarului, este esențial ca acestea să fie reglementate printr-un act adițional la contract. Documentul trebuie să precizeze clar dacă valoarea investiției se scade din chirie, se rambursează sau rămâne în beneficiul proprietarului fără compensații. Lipsa unui acord scris poate genera conflicte serioase la finalul contractului.

Pentru a evita neînțelegerile, orice modificare mai importantă trebuie consemnată în scris, fie direct în contractul de închiriere, fie într-un act adițional. Comunicarea clară și respectarea cadrului legal protejează atât chiriașul, cât și proprietarul, și previn conflictele costisitoare la încetarea contractului.