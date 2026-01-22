Angajați din ANRE cer în instanță blocarea reorganizării instituției. Decizia, așteptată de la CAB

Peste o sută de angajați ai Autoritatea Națională de Reglementare în Energie au solicitat instanței suspendarea actelor administrative care prevăd reorganizarea instituției și reducerea cheltuielilor, măsuri aprobate la finalul anului trecut în cadrul reformei asumate de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Cererea urmează să fie analizată joi, în contencios administrativ, de Curtea de Apel București. O acțiune similară a fost depusă și de peste 150 de salariați ai Autoritatea de Supraveghere Financiară, tot la CAB, în timp ce, într-o speță apropiată, instanța a dat anterior câștig de cauză angajaților Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

Pe rolul Curții de Apel București se află cererea de suspendare a punerii în executare a unor acte aprobate la sfârșitul anului trecut, care vizează reorganizarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și reducerea cheltuielilor din cadrul instituției. Acțiunea, formulată de peste o sută de reclamanți, angajați ai ANRE, este îndreptată împotriva autorității și a președintelui acesteia și a fost înregistrată la Curtea de Apel București în data de 8 ianuarie.

Potrivit informațiilor disponibile pe portalul instanțelor de judecată, obiectul dosarului îl constituie suspendarea executării unor acte administrative, respectiv „Ord.84/17.12.2025, Dec.511/22.12.2025, Ord. 6/19.12.2025, Ord.7/19.12.2025”.

Un demers asemănător a fost inițiat și de peste 150 de angajați ai Autorității de Supraveghere Financiară, care contestă o hotărâre prin care sunt diminuate salariile personalului instituției. Dosarul a fost înregistrat la Curtea de Apel București în 13 ianuarie și are termen de judecată stabilit pentru data de 3 februarie 2026.

La finalul anului trecut, Curtea de Apel București a admis cererea formulată de peste 330 de angajați ai Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații, care au contestat concedierile și reducerile de venituri prevăzute în planul de reorganizare stabilit prin Legea 145/2025 privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome. În urma acestei decizii, instanța a suspendat punerea în executare a actelor administrative contestate, blocând aplicarea măsurilor, chiar dacă hotărârea nu este definitivă, aceasta fiind executorie.

„Admite cererea de suspendare acte administrative formulată de reclamanţi, în contradictoriu cu pârâta ANCOM. Dispune suspendarea executării până la pronunţarea instanţei de fond a următoarelor decizii emise de preşedintele ANCOM: decizia 678/16.12.2025 prin care se identifică compartimentele şi funcţiile de specialitate, respectiv compartimentele şi funcţiile suport din cadrul ANCOM, prevăzute în organigrama de la 01.01.2025; decizia 679/16.12.2025 prin care se stabileşte şi se aprobă procedura de selecţie a personalului ANCOM în vederea încetării raporturilor de muncă ca urmare a aplicării masurilor de reorganizare prevăzute de Legea 145/2025; decizia 680/16.12.2025 prin care se aprobă reorganizarea ANCOM, respectiv organigrama şi statul de funcţii aplicabile la nivelul ANCOM de la data de 01.01.2026”, se arăta în soluţia pe scurt a instanţei, pronunţată în 30 decembrie 2025.

Conform aceleiași hotărâri, judecătorii au dispus „suspendarea întregii proceduri de reorganizare ANCOM, a termenelor de preaviz şi a deciziilor individuale de concediere ce vor fi emise”, ca efect direct al suspendării executării deciziilor menționate. Hotărârea este executorie de drept și poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile de la comunicare.

În acest dosar, angajații ANCOM sunt reprezentați de Casa de avocatură a lui Gheorghe Piperea, europarlamentar din partea AUR.