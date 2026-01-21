Unde mai găsești apartamente cu 50.000 de euro în București

La început de an, tranzacțiile pe piața imobiliară se desfășoară destul de lent, iar prețurile ridicate îi determină pe cumpărători să analizeze cu mare atenție fiecare decizie de achiziție. Deși agenții imobiliari din București susțin că nu duc lipsă de clienți, mulți dintre cei care intenționează să investească amână achiziția, analizând mai atent oportunitățile și riscurile înainte de a lua o decizie.

În Sectorul, prețurile apartamentelor cu două camere depășesc adesea pragul de 150.000 de euro, ceea ce face ca accesul la locuințe să fie extrem de dificil pentru majoritatea cumpărătorilor, iar cererea să se concentreze pe alternative mai accesibile.

Există însă zone în București unde un buget de aproximativ 50.000 de euro poate fi suficient pentru achiziția unui apartament. De exemplu, un apartament de pe Strada Tineretului, cu o suprafață de 50,62 metri pătrați, este scos la vânzare cu 50.500 de euro.

„Proprietatea are o suprafață de 50,62 mp și reprezintă o oportunitate foarte bună atât pentru locuire personală, cât și pentru investiție, având un preț extrem de atractiv raportat la suprafață. Apartamentul este nou”, se arată în anunțul publicat pe OLX.

Conform anunțurilor publicate pe platformele de vânzări și închirieri, apartamente la prețuri de aproximativ 50.000 de euro mai pot fi găsite în cartiere precum Rahova sau Berceni.

Majoritatea acestor locuințe necesită însă renovări importante, ceea ce presupune o investiție suplimentară semnificativă.

Creșterea costurilor de construcție va fi unul dintre factorii principali care vor modela piața rezidențială în 2026, influențând direct prețurile locuințelor noi și dinamica tranzacțiilor. Pe lângă majorarea TVA care se resimte încă din 2025, dezvoltatorii se confruntă cu impozite locale mai ridicate și cu reguli mai stricte privind avansurile cerute la achizițiile directe, măsuri menite să asigure transparență și siguranță în cazul tranzacțiilor, dar care cresc în același timp costurile inițiale pentru cumpărători.

Un alt element care pune presiune pe piață este introducerea unei taxe pe carbon pentru materiile prime importate din afara Uniunii Europene. Aceasta afectează direct materiale esențiale în construcții, precum cimentul, fierul, oțelul și aluminiul, generând scumpiri care se reflectă imediat în costul final al proiectelor rezidențiale.