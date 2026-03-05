Chinezii, nevoiți să-și reducă ținta de creștere economică. E cel mai scăzut nivel din ultimele trei decenii

China a anunțat o reducere a obiectivului anual de creștere economică la un interval cuprins între 4,5% și 5%, cel mai scăzut nivel stabilit din 1991 până în prezent, potrivit BBC.

Decizia vine într-un context marcat de încetinirea consumului intern, dificultăți în sectorul imobiliar și tensiuni comerciale la nivel global.

Informațiile au fost prezentate în cadrul reuniunilor politice anuale cunoscute drept „Two Sessions”, unul dintre cele mai importante evenimente politice din China.

Autoritățile de la Beijing încearcă să își adapteze strategia economică într-o perioadă în care economia se confruntă cu presiuni multiple, inclusiv declinul demografic și schimbări în mediul economic internațional.

Noua țintă de creștere economică reprezintă prima reducere a obiectivului oficial de după 2023, când autoritățile stabiliseră o țintă de „aproximativ 5%”. În 2020, din cauza pandemiei, China nu a stabilit un obiectiv oficial.

Premierul chinez Li Qiang a prezentat delegaților un raport de 46 de pagini în care sunt detaliate principalele obiective economice și elemente ale celui de-al 15-lea Plan Cincinal. Documentul stabilește direcțiile de dezvoltare economică până în 2030.

În discursul său, Li Qiang a subliniat necesitatea investițiilor în domenii considerate strategice pentru viitorul economiei chineze. Potrivit raportului, planul include finanțări pentru inovare, cercetare științifică, industrii de înaltă tehnologie și măsuri menite să stimuleze consumul intern.

Premierul a declarat:

„Planul Cincinal va include investiții în inovație, industrii de înaltă tehnologie, cercetare științifică și mai multe eforturi pentru a stimula consumul gospodăriilor”.

Documentul mai prevede lansarea a peste 100 de proiecte majore în următorii cinci ani, menite să extindă capacitatea industrială a țării, în special în domeniile tehnologiei, transportului și energiei.

Autoritățile chineze își propun, de asemenea, să accelereze integrarea inteligenței artificiale în industriile cheie și să consolideze poziția Chinei ca putere tehnologică globală.

Economia Chinei se confruntă în prezent cu o serie de dificultăți interne. Printre acestea se numără scăderea consumului intern, criza din sectorul imobiliar și schimbările demografice.

Raportul prezentat de premier evidențiază și planuri pentru construirea unei „societăți favorabile natalității”, în contextul în care populația îmbătrânește, iar rata natalității este în scădere.

Criza din sectorul imobiliar este considerată una dintre principalele cauze ale încetinirii economice. Piața imobiliară a reprezentat anterior aproape o treime din economia Chinei și o sursă importantă de venit pentru administrațiile locale.

Deși economia chineză a înregistrat o creștere de aproximativ 5% în 2025, datele oficiale indică o încetinire la 4,5% în ultimele trei luni ale anului, pe fondul consumului intern slab și al dificultăților din sectorul imobiliar.

Analistul Jason Bedford, de la East Asian Institute, a declarat pentru BBC că noua țintă oferă autorităților mai multă flexibilitate în gestionarea economiei.

„China a folosit ținte flexibile înainte, în special în timpul pandemiei, dar nu este norma”, a spus acesta.

În același timp, economia Chinei rămâne dependentă într-o măsură semnificativă de exporturi. Anul trecut, țara a înregistrat un excedent comercial record de 1,19 trilioane de dolari.

Totuși, tensiunile comerciale și tarifele impuse de Statele Unite pun presiune asupra exporturilor chineze. În paralel, schimbările din piața energetică globală și conflictul regional din Orientul Mijlociu influențează accesul Chinei la resurse energetice.

Autoritățile de la Beijing susțin însă că dependența de combustibilii fosili scade treptat, pe măsură ce China accelerează tranziția către energie regenerabilă.