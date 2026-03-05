China suspendă exporturile de motorină și benzină din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu

Guvernul din China a cerut rafinăriilor mari să oprească temporar exporturile de motorină și benzină, ca urmare a perturbărilor în aprovizionarea cu țiței din Orientul Mijlociu. Măsura urmărește protejarea pieței interne, relatează Bloomberg.

Autoritățile de la Beijing au cerut celor mai mari rafinării din China să suspende exporturile de motorină și benzină. Motivul invocat este escaladarea conflictului din Golful Persic, care afectează livrările de țiței dintr-una dintre principalele regiuni producătoare din lume.

Surse apropiate discuțiilor, care au preferat să rămână anonime, au declarat că oficialii Comisiei Naționale pentru Dezvoltare și Reformă (NDRC), principalul planificator economic al țării, s-au întâlnit cu directorii rafinăriilor și le-au cerut verbal să oprească imediat transporturile de produse rafinate către piețele externe.

Potrivit surselor, companiilor li s-a cerut să nu mai semneze contracte noi și să negocieze anularea transporturilor deja convenite. Această măsură vizează protejarea aprovizionării interne în contextul reducerii fluxurilor de combustibil cauzate de acțiunile militare ale Statelor Unite și Israelului în Orientul Mijlociu.

Printre rafinăriile afectate se numără PetroChina, Sinopec, CNOOC, Sinochem Group și rafinăria privată Zhejiang Petrochemical, toate obținând de regulă cote de export de combustibil de la guvern.

Decizia vine pe fondul unor planuri mai ample ale Chinei de reducere treptată a capacităților de producție în sectoare precum oțelul și rafinarea petrolului. În paralel, autoritățile intensifică controalele în industrii precum topirea cuprului, aluminei, cărbunelui și substanțelor chimice.

NDRC a subliniat că aceste eforturi urmăresc menținerea unui echilibru între cerere și ofertă în sectoarele industriale cheie, incluzând metale neferoase, produse petrochimice, materiale de construcții și substanțe chimice. Măsurile reflectă strategia guvernului de a proteja resursele interne și de a gestiona eficient producția industrială în fața turbulențelor externe.

Suspendarea exporturilor de combustibil din partea Chinei poate afecta țările care importă motorină și benzină din Asia. Totodată, măsura ar putea contribui la creșterea prețurilor internaționale la combustibili, într-un context deja tensionat de perturbările din Orientul Mijlociu.

Guvernul chinez, prin aceste decizii, urmărește să asigure stabilitatea pieței interne și să limiteze riscurile generate de instabilitatea geopolitică în regiuni producătoare de petrol.