Alegerile intermediare din Statele Unite au adus o schimbare majoră în echilibrul politic de la Washington. Democrații au obținut victorii în curse importante pentru Senat și Camera Reprezentanților, iar rezultatele proiectate indică preluarea controlului asupra ambelor camere ale Congresului. Scrutinul din 3 noiembrie 2026 a fost marcat și de premiere istorice: Georgia va avea prima femeie de culoare în funcția de guvernator, iar Texasul a ales o guvernatoare democrată și un senator democrat.

Rezultatele reprezintă o lovitură politică pentru președintele Donald Trump, care va avea de înfruntat un Congres controlat de opoziție în ultimii doi ani ai mandatului său. Mai multe curse electorale au produs surprize, iar în tabăra democrată au fost sărbătorite victorii în state în care republicanii au avut rezultate solide la scrutinurile precedente.

Printre primii lideri democrați care au salutat rezultatele s-a numărat Hakeem Jeffries, liderul grupului democrat din Camera Reprezentanților. Acesta a descris scrutinul drept începutul unei reveniri politice a partidului.

„Astăzi începe marea revenire americană”, a declarat Jeffries în fața susținătorilor.

Dacă va fi reconfirmat de colegii săi în funcția de lider al democraților din Cameră, Jeffries ar putea deveni următorul președinte al acestei instituții, în locul republicanului Mike Johnson. Alegerea sa nu este însă automată, fiind necesar votul membrilor Camerei.

Democrații au obținut rezultate importante în mai multe state în care Donald Trump câștigase confortabil în urmă cu doi ani. Texas, Kansas, Ohio și Carolina de Sud s-au numărat printre zonele în care partidul a înregistrat progrese electorale.

În intervențiile acordate mai multor instituții media americane în seara alegerilor, Donald Trump a adoptat un ton conciliant față de adversarii politici. Președintele a recunoscut că democrații au făcut o „treabă bună” și a spus că acceptă rezultatele scrutinului.

Trump a afirmat că este dispus să colaboreze cu opoziția, deși păstrează atribuțiile prezidențiale care îi permit să respingă prin veto proiectele legislative adoptate de Congres.

Liderul de la Casa Albă s-a distanțat și de o parte dintre candidații republicani care au pierdut alegerile, afirmând că, în unele cazuri, alegătorii nu i-au apreciat, iar alți candidați nu i-au fost apropiați.

Președintele a admis și că războiul dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului a influențat votul, în contextul efectelor conflictului asupra prețurilor suportate de consumatorii americani.

„Iranul a fost o parte din acesta”, a declarat Trump.

Una dintre înfrângerile importante ale republicanilor s-a înregistrat în Maine, unde senatoarea Susan Collins a pierdut în fața democratului Troy Jackson.

Collins a reprezentat statul timp de trei decenii și a intrat în campanie printre republicanii considerați vulnerabili în cursa pentru realegere. Strategia sa de a se distanța de Donald Trump nu a fost suficientă pentru a-și păstra mandatul.

După anunțarea rezultatului, senatoarea și-a recunoscut înfrângerea și a descris cei 30 de ani petrecuți în Senat drept „onoarea vieții mele”.

Troy Jackson, fost tăietor de lemne, și-a construit campania inclusiv în jurul experienței sale și al legăturii cu muncitorii din Maine. Victoria sa a devenit unul dintre momentele importante ale serii pentru democrați.

Unul dintre cele mai urmărite rezultate a venit din Texas, unde democrații au câștigat două curse electorale importante.

James Talarico a obținut un mandat în Senatul SUA, iar Gina Hinojosa a câștigat alegerile pentru funcția de guvernator, învingându-l pe republicanul Greg Abbott. Rezultatele au pus capăt unei perioade îndelungate de dominație republicană în funcția de guvernator și au marcat o schimbare importantă pentru partidul democrat în acest stat.

Victoria Ginei Hinojosa are și o semnificație istorică: aceasta devine prima femeie latino-americană aleasă guvernator al Texasului.

În Kansas, democratul Adam Hamilton a câștigat, la rândul său, o cursă pentru Senatul SUA, oferind partidului un mandat într-un stat în care republicanii au avut o poziție dominantă timp de decenii.

Un alt rezultat cu semnificație istorică a fost înregistrat în Georgia. Democrata Keisha Lance Bottoms, fost primar al orașului Atlanta, a câștigat alegerile pentru funcția de guvernator, învingându-l pe republicanul Rick Jackson.

Bottoms devine prima femeie de culoare aleasă guvernator al unui stat american și prima femeie care va ocupa această funcție în Georgia. Victoria sa pune capăt unei perioade de peste două decenii în care republicanii au deținut conducerea statului.

În aceeași seară, senatorul democrat Jon Ossoff a obținut un nou mandat. Rezultatul său este urmărit și în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2028, deși Ossoff a negat că ar avea în plan o asemenea candidatură.

Democratul Chris Pappas a câștigat cursa pentru Senatul SUA în New Hampshire, unde l-a învins pe fostul senator republican John Sununu.

În vârstă de 46 de ani, Pappas reprezenta statul în Camera Reprezentanților din 2019. Victoria sa îl transformă în primul bărbat homosexual declarat ales în Senatul Statelor Unite.

După anunțarea rezultatului, Pappas a urcat pe scenă alături de soțul său și i-a mulțumit adversarului pentru activitatea sa în serviciul public.

În Florida, republicanul Byron Donalds a câștigat alegerile pentru funcția de guvernator. Susținut de Donald Trump, acesta devine primul guvernator de culoare al statului și unul dintre puținele nume republicane care au obținut o victorie importantă în această rundă electorală.

Rezultatele din 3 noiembrie redesenează astfel echilibrul politic de la Washington. Cu democrații în controlul Senatului și al Camerei Reprezentanților, administrația Trump va avea nevoie de negocieri cu opoziția pentru promovarea proiectelor legislative în ultimii doi ani ai mandatului prezidențial.