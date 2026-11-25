Bucureștiul va avea un sistem de semaforizare care poate adapta timpii de așteptare în funcție de trafic, iar vehiculele de transport public vor putea primi prioritate în intersecții. Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat miercuri proiectul care prevede modernizarea semafoarelor în 92 de intersecții și treceri de pietoni.

Proiectul urmărește îmbunătățirea gestionării traficului și reducerea timpului petrecut în intersecții de către mijloacele de transport public. Valoarea totală este de 261.998.433 de lei, dintre care 85.354.341 de lei reprezintă finanțare nerambursabilă prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027.

Prima etapă prevede modernizarea semaforizării în 92 de intersecții și treceri de pietoni. Vor fi instalate sisteme inteligente și adaptive, senzori de detecție și echipamente de monitorizare video.

Aceste tehnologii permit adaptarea funcționării semafoarelor la condițiile de trafic, în locul unor timpi de așteptare stabiliți exclusiv după un program fix.

Sistemul va permite și prioritizarea vehiculelor de transport public. Astfel, autobuzele și tramvaiele ar putea beneficia de timpi de așteptare mai mici la semafoare, ceea ce poate contribui la reducerea întârzierilor.

A doua etapă vizează centrul de trafic existent: centrul de date, centrul de comandă și monitorizare, precum și platformele software și hardware.

Aceste componente vor asigura colectarea, procesarea, stocarea și schimbul de date între sistemele inteligente de transport.