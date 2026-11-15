Ceața afectează circulația rutieră duminică dimineață, 15 noiembrie, în 11 județe din țară, dar și pe mai multe tronsoane de autostradă. Vizibilitatea a scăzut sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri, iar meteorologii au emis atenționări Cod galben pentru zonele vizate.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, problemele sunt semnalate pe drumurile din județele Brăila, Buzău, Călărași, Constanța, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova, Suceava și Vrancea.

Condiții similare sunt întâlnite și pe anumite porțiuni ale autostrăzilor A0 – Centura Capitalei, A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov și A7 Ploiești-Bacău, unde ceața reduce vizibilitatea pe alocuri sub 100 de metri.

Reprezentanții Centrului Infotrafic au anunțat că, la această oră, nu există autostrăzi sau drumuri naționale închise din cauza vremii ori a unor accidente rutiere.

Pe DN 1, între Ploiești și Brașov, precum și pe DN 7, între Râmnicu Vâlcea și Sibiu, circulația se desfășoară pe un carosabil în mare parte umed. Vizibilitatea este bună, iar valorile de trafic se mențin în limite normale.

Polițiștii rutieri le recomandă conducătorilor auto să reducă viteza și să o adapteze permanent condițiilor de drum. De asemenea, aceștia atrag atenția asupra necesității efectuării manevrelor numai după o asigurare corespunzătoare și a folosirii luminilor de întâlnire pe timpul zilei, indiferent de categoria drumului. În zonele cu ceață densă trebuie utilizate și luminile speciale pentru ceață.

Polițiștii avertizează că depășirile sunt deosebit de periculoase în astfel de condiții, deoarece vizibilitatea redusă poate împiedica observarea la timp a vehiculelor care circulă din sens opus.

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de tip nowcasting pentru ceață în mai multe zone din țară.

Printre acestea se numără județele Constanța, Brăila, Ialomița, Buzău, Prahova, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Suceava, Galați și Vrancea, dar și zona depresionară a județului Harghita.

În județul Constanța sunt vizate numeroase localități, printre care Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârșova, Mihail Kogălniceanu, Negru Vodă și Mangalia.

Atenționările vizează și localități din județele Buzău, Prahova și Galați, precum și zone din Vrancea și Suceava. În Harghita, ceața afectează zona depresionară, inclusiv localitățile Miercurea Ciuc, Toplița și Gheorgheni.

Potrivit informațiilor transmise de meteorologi, atenționările sunt valabile până la ora 8:00.