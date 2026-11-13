Trafic pe un singur fir între Pitești și Râmnicu Vâlcea

Probleme de traficul rutier și feroviar, vineri dimineață, după două incidente produse în județele Argeș și Teleorman, potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române.

Pe DN 7, în zona localității Cotmeana, circulația se desfășoară alternativ, pe un singur fir, după ce un TIR încărcat cu hârtie igienică s-a răsturnat. În același timp, traficul feroviar este oprit pe Magistrala 100, după ce un tren a lovit un autoturism la o trecere la nivel cu calea ferată.

Accidentul rutier s-a produs la kilometrul 145+700 de metri al DN 7, pe tronsonul Pitești – Râmnicu Vâlcea. Autocamionul a lovit parapetul din beton și s-a răsturnat pe carosabil. Evenimentul nu s-a soldat cu victime, însă circulația se desfășoară alternativ, până la degajarea drumului.

Probleme sunt și pe calea ferată, în județul Teleorman. Trenul IR 10090, care circula pe ruta Roșiori – București, a acroșat un autoturism la trecerea la nivel cu calea ferată dintre stațiile Atârnați și Rădoiești.

Nu au fost înregistrate victime, însă traficul feroviar pe Magistrala 100 a fost oprit temporar. Potrivit estimărilor transmise de autorități, circulația normală urma să fie reluată după ora 8:00.

Și pe DN 2B Brăila-Buzău, la ieșire din localitatea Surdila Greci, județul Brăila, s-a produs o coliziune între trei autoturisme. Potrivit primelor informații, evenimentul s-a soldat cu rănirea ușoară a unei persoane, care este evaluată medical la fața locului.

Traficul rutier este blocat în ambele direcții și se estimează reluarea normală a circulației după ora 08:30.

Condițiile meteo îngreunează suplimentar deplasarea pe drumurile din țară. Ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri pe anumite sectoare din județele Bacău, Cluj, Dolj, Mehedinți, Olt și Vaslui.

La nivel național, carosabilul este în general umed, fiind semnalate precipitații sub formă de ploaie. Pe autostrăzile A3 București – Brașov și A7 Ploiești – Bacău, ploaia și ceața afectează pe alocuri vizibilitatea. Pe A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, traficul se desfășoară pe carosabil umed, dar vizibilitatea este bună, iar valorile de trafic sunt normale.

Polițiștii recomandă reducerea vitezei, păstrarea unei distanțe mai mari față de vehiculul din față și folosirea corectă a luminilor. Pe autostrăzi, șoferii sunt sfătuiți să nu oprească pe benzile de circulație sau pe banda de urgență. În cazul unei defecțiuni, trebuie activate luminile de avarie, purtată vesta reflectorizantă și evacuați pasagerii în afara carosabilului.