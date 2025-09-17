Social Breaking news

Drumul Pitești-Râmnicu Vâlcea, blocat de un accident

Drumul Pitești-Râmnicu Vâlcea, blocat de un accidentSursă foto: Captură de ecran Antena 3 CNN
Drumul dintre Pitești și Râmnicu Vâlcea a fost blocat în urma unui accident în care trei persoane și-au pierdut viața, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române. Traficul în zona localității Bascov a fost complet blocat. Coliziunea frontală a implicat un autocamion și un autoturism.

Trei persoane și-au pierdut viața într-un accident rutier din comuna Bascov

Potrivit Centrului Infotrafic al Inspectoratului General al Poliţiei Române, miercuri, trei persoane, două femei și un bărbat, și-au pierdut viața în urma unui grav accident rutier care a avut loc pe DN 7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în apropierea localității Bascov.

Autoritățile se află la fața locului pentru a gestiona situația. Coliziunea frontală a implicat un autocamion și un autoturism, provocând blocarea traficului în zonă.

Accidentul rutier s-a produs la ieșirea dintr-un pasaj rutier

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș a transmis că accidentul s-a produs la ieșirea din pasajul subteran din Bascov, zonă intens circulată și predispusă la aglomerări.

SMURD

SMURD. Sursa foto: dreamstime.com

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, circulația pe DN7 rămâne complet blocată, iar reluarea traficului este estimată abia după ora 12:00.

Trei oameni și-au pierdut viața după coliziunea cu o cisternă

Un grav accident rutier s-a produs în Balcov după ce șoferul unui autoturism a pătruns pe contrasens și s-a izbit violent de o cisternă. În urma impactului, cei trei pasageri aflați în interorul auoturismului și-au pierdut viața.

Una dintre victime a fost găsită încarcerată și în stare de inconștiență. Echipajele medicale au intervenit de urgență și i-au oferit primul ajutor, însă, după ce manevrele de resuscitare nu au avut succes, medicii au fost nevoiți să declare decesul.

Conducătorul cisternei a declarat că autoturismul se deplasa cu viteză mare și ar fi derapat pe carosabilul umed, însă circumstanțele exacte urmează să fie stabilite de anchetatori. Polițiștii desfășoară verificări la fața locului și încearcă, totodată, să stabilească identitatea victimelor implicate în accident.

 

 

