Drumul Pitești-Râmnicu Vâlcea, blocat de un accident

Potrivit Centrului Infotrafic al Inspectoratului General al Poliţiei Române, miercuri, trei persoane, două femei și un bărbat, și-au pierdut viața în urma unui grav accident rutier care a avut loc pe DN 7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în apropierea localității Bascov.

Autoritățile se află la fața locului pentru a gestiona situația. Coliziunea frontală a implicat un autocamion și un autoturism, provocând blocarea traficului în zonă.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș a transmis că accidentul s-a produs la ieșirea din pasajul subteran din Bascov, zonă intens circulată și predispusă la aglomerări.

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, circulația pe DN7 rămâne complet blocată, iar reluarea traficului este estimată abia după ora 12:00.

Una dintre victime a fost găsită încarcerată și în stare de inconștiență. Echipajele medicale au intervenit de urgență și i-au oferit primul ajutor, însă, după ce manevrele de resuscitare nu au avut succes, medicii au fost nevoiți să declare decesul.

Conducătorul cisternei a declarat că autoturismul se deplasa cu viteză mare și ar fi derapat pe carosabilul umed, însă circumstanțele exacte urmează să fie stabilite de anchetatori. Polițiștii desfășoară verificări la fața locului și încearcă, totodată, să stabilească identitatea victimelor implicate în accident.