Un agent din Poliția Locală, rupt de beat, a provocat haos în centrul orașului

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași au confirmat că un polițist local a fost depistat în stare de ebrietate la volanul autospecialei de serviciu. Acesta a condus haotic pe străzile orașului, fiind observat de un trecător care a apelat 112. Un echipaj al Poliției Rutiere a intervenit prompt și l-a oprit înainte să producă un accident.

La data de 14 septembrie, în jurul orei 12:00, polițiștii din Hârlău au identificat în trafic un bărbat de 55 de ani care conducea un autoturism sub influența alcoolului. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, bărbatul a fost transportat la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru determinarea exactă a alcoolemiei.

Pe numele polițistului a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași au precizat că cercetările sunt în curs pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul, urmând ca autoritățile să adopte măsurile legale corespunzătoare.

Șefii polițistului local au declarat că situația va fi analizată cu atenție și că, în cazul în care vinovăția va fi confirmată, acesta riscă sancțiuni disciplinare, inclusiv pierderea postului.

„Nu putem să trecem cu vederea un astfel de incident. Există posibilitatea ca polițistul local să își piardă locul de muncă acum. Este păcat că s-a întâmplat așa ceva”, a precizat Ion Cernescu, șeful Poliției Locale, potrivit BZI.

Colegi și localnici au menționat că polițistul de 55 de ani era cunoscut ca fiind responsabil și fără antecedente, iar gestul său i-a surprins profund pe toți. Incidentul nu a provocat pagube materiale sau victime, iar ancheta va continua pentru a stabili circumstanțele exacte și eventualele măsuri legale.