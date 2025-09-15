Un polițist, dat în judecată de IPJ Caraş-Severin: are de plătit pagube de 65.000 de lei 

Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin a intentat o acțiune în instanță împotriva unui polițist din orașul Oțelu Roșu, solicitând recuperarea unor prejudicii materiale. Acestea au fost generate de distrugerea unei autospeciale, implicată într-un incident petrecut în timpul desfășurării unei misiuni operative.

Potrivit informațiilor oficiale, polițistul a pierdut controlul autovehiculului într-o zonă greu accesibilă, răsturnându-se în albia unui pârâu. La momentul respectiv, acesta se deplasa pe un drum forestier care nu este destinat circulației publice și care nu era amenajat corespunzător pentru astfel de intervenții.

Demersul IPJ Caraş-Severin vizează acoperirea costurilor de reparație ale autospecialei, considerând că utilizarea necorespunzătoare a acesteia a condus direct la producerea daunelor. Ancheta administrativă desfășurată ulterior a stat la baza deciziei de acționare în instanță.

La data de 3 iunie 2023, în jurul orei 23:10, un bărbat din Oțelu Roșu a alertat autoritățile despre prezența unei persoane vârstnice care se îndrepta spre zona împădurită de pe strada Valea Ohăbii, având asupra sa o frânghie și prezentând un comportament îngrijorător.

În urma apelului, un echipaj al Poliției Orașului Oțelu Roșu s-a deplasat de urgență pe drumul forestier indicat. Pe parcurs, autospeciala acestora a rămas blocată în noroi, motiv pentru care a fost nevoie de sprijin suplimentar.

Un al doilea echipaj, dotat cu un vehicul de teren Dacia Duster, a fost trimis în zonă pentru a-i recupera pe colegii blocați și pentru a continua misiunea de căutare în direcția în care fusese văzută persoana în cauză, a explicat IPJ Caraş-Severin.

O autospecială aparținând Poliției a pătruns pe un drum forestier cu acces restricționat. La intrarea pe traseul neasfaltat era amplasată o barieră metalică, menită să semnalizeze interdicția de circulație.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, vehiculul a fost condus de un agent de poliție. În condiții meteorologice nefavorabile și pe un segment de drum îngust, o porțiune a malului pârâului Valea Ohăbii s-a prăbușit, determinând „răsturnarea autospecialei Dacia Duster în albia unui pârâu”, mai arată IPJ Caraş-Severin.

IPJ Caraş-Severin mai arată că autospeciala Dacia Duster a suferit avarii considerabile în urma incidentului în care au fost implicați un polițist aflat la volan și trei pasageri. Deși nicio persoană nu a fost rănită, valoarea estimată a reparațiilor se ridică la peste 65.000 de lei.

În contextul acestui eveniment, IPJ Caraș-Severin a inițiat o acțiune în instanță împotriva agentului de poliție care conducea autospeciala la momentul producerii daunelor, cu scopul de a recupera contravaloarea pagubei.

Demersul are la bază Decizia Curții Constituționale nr. 649 din 15 decembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial la data de 7 februarie 2023. Conform hotărârii CCR, „angajatorul nu poate obliga angajatul prin propria decizie să plătească despăgubirile pentru pagubele produse, iar dacă nu există consens între aceştia cu privire la existenţa pagubei, angajatorul trebuie să apeleze la instanţă, iar Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin a acţionat în instanţă poliţistul care a condus autospeciala”, a anunțat IPJ Caraş-Severin, potrivit gazetadecarasseverin.ro.