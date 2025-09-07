Social Circulație blocată de o bătaie în trafic, la Constanța







Un incident grav a avut loc, duminică, la prânz, pe DN39, la intrarea în Constanța. O șicanare în trafic a degenerat într-o bătaie în plină stradă, notează IPJ Constanța. Traficul a fost blocat mai multe minute, iar participanții la altercație au fugit înainte ca polițiștii să ajungă la fața locului.

Incidentul a avut loc în jurul orei 12:30, pe una dintre cele mai circulate artere din zonă, în apropierea intrării în municipiu. Martorii au declarat că scandalul a pornit de la un conflict între doi șoferi. Discuțiile aprinse au escaladat rapid, iar cei doi bărbați au ajuns să se lovească în mijlocul drumului.

Mai mulți participanți la trafic au filmat incidentul, iar imaginile au devenit virale pe rețelele sociale. În înregistrări se poate observa cum unul dintre șoferi, extrem de nervos, lovește cu pumnii, în timp ce alte persoane încearcă să intervină pentru a-i despărți.

Bătaia s-a desfășurat chiar pe carosabil, blocând complet circulația. Șoferii aflați în zonă au fost nevoiți să aștepte minute întregi până la calmarea situației. Claxoanele, strigătele și tensiunea din trafic au transformat scena într-un haos total.

Martorii au sunat imediat la 112, iar un echipaj al Poliției Rutiere Constanța a fost trimis la fața locului. Potrivit primelor informații, persoanele implicate în altercație au părăsit zona înainte ca polițiștii să ajungă.

Reprezentanții IPJ Constanța au confirmat că, la scurt timp după incident, atât participanții la conflict, cât și autoturismele implicate au fost identificate.

„Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii incidentului și pentru a lua măsurile legale ce se impun”, au precizat oficialii Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

Cei implicați riscă sancțiuni severe. În funcție de probele strânse, aceștia ar putea primi:

Amenzi contravenționale pentru provocarea scandalului și blocarea traficului;

Reținerea permisului de conducere pentru comportament agresiv la volan;

Dosar penal pentru loviri sau alte violențe, dacă leziunile provocate sunt confirmate de medicii legiști.

Poliția urmează să stabilească vinovăția fiecărei persoane implicate în altercație și să aplice sancțiunile prevăzute de lege.