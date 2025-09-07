Social Infotrafic, avertisment pentru șoferi: condiții de aglomerație între stațiunile Azuga și Bușteni







Infotrafic semnalează creșterea intensității circulației pe Valea Prahovei, duminică, în special pe DN 1, între Azuga și Bușteni. Autoritățile rutiere avertizează că traficul se poate intensifica și pe alte artere importante, precum DN 39, autostrada A1 și autostrada A2, în direcția București, transmite Poliția Română.

Mai exact, Centrul Infotrafic informează că, în jurul orei prânzului de duminică, traficul pe Valea Prahovei, pe DN1, între Azuga și Bușteni, este intens pe sensul spre Ploiești.

Polițiștii rutieri prognozează o creștere a aglomerației în următoarele ore pe DN39, în direcția Vama Veche – Constanța, precum și pe Autostrada A2, pe sensul Constanța – București. De asemenea, se estimează trafic intens pe Autostrada A1 la intrarea în București, venind dinspre Pitești.

Conducătorii auto sunt îndemnați să-și planifice călătoria ținând cont de condițiile de trafic, să verifice în prealabil starea traseului și să ia în calcul posibile întârzieri, evaluând și variantele alternative de drum pentru a evita blocajele. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să țină cont de posibilele întârzieri cauzate de aglomerație.

Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române anunță că, începând din această noapte, vor fi efectuate două transporturi agabaritice pe rute bine stabilite:

Primul transport, constând într-un camion cu o greutate totală de 87 de tone, va circula pe traseul Punctul de Trecere a Frontierei Borș I – DN 79 – Autostrada A1 – DN 6 – DN 56A – DN 56 – Punctul de Trecere a Frontierei Calafat.

Al doilea transport, format dintr-un camion cu dimensiuni impresionante (42 metri lungime, 5,15 metri înălțime) și o greutate de 145,5 tone, va parcurge drumul de la Portul Galați pe DN2B – DN26 – DN24D, până în localitatea Cuca, județul Galați.

Ambele transporturi vor fi însoțite de echipaje ale poliției rutiere pentru a asigura desfășurarea în condiții de siguranță.

Șoferilor li se recomandă să respecte cu strictețe indicațiile polițiștilor și să adapteze viteza de deplasare la condițiile de trafic și de drum pentru a preveni eventualele incidente, se arată în comunicatul emis de către politiaromana.ro.