Social Aglomerație pe DN 5, la ieșirea din țară prin punctul Giurgiu-Ruse







Traficul este aglomerat, duminică dimineaţă, pe DN 5, pe sensul de ieşire din ţară prin punctul Giurgiu-Ruse, potrivit Centrului Infotrafic. Tot duminică, pe DN 14A, la Mediaş, judeţul Sibiu, circulaţia este restricţionată în anumite intervale orare pentru desfăşurarea Campionatului Naţional de Viteză în Coastă.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a transmis, duminică dimineață, că nu există drumuri naționale sau autostrăzi unde circulația să fie blocată din cauza accidentelor sau a vremii nefavorabile.

Pe principalele artere rutiere, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești, DN 1 Ploiești-Brașov și DN 7 Pitești-Sibiu, traficul se desfășoară fluent, carosabilul este în mare parte uscat, vizibilitatea este bună, iar valorile de circulație sunt normale.

Sursa citată precizează că traficul rutier se desfăşoară în condiţii de aglomeraţie pe sensul de ieșire din țară, pe DN 5 Giurgiu-Ruse, în județul Giurgiu.

De asemenea, Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că duminică, circulația pe DN 14A va fi închisă în intervalele 08:00 - 12:45 și 13:30 - 18:30, pe tronsonul kilometric 2+800 – 5+800 din localitatea Mediaș, județul Sibiu, pentru desfășurarea Campionatului Național de Viteză în Coastă – Cupa Mediașului. Astfel, autovehiculele vor fi redirecționate pe rute ocolitoare.

Pentru a evita accidentele rutiere, șoferilor li se recomandă să respecte limitele legale de viteză pentru fiecare șosea, să nu facă depășiri periculoase și să evite orice comportament agresiv în trafic.

De asemenea, sunt sfătuiți să se asigure înainte de fiecare manevră, să semnalizeze din timp schimbarea benzii sau a direcției de mers și să nu aibă activități care le pot distrage atenția la volan.

Conducătorii auto sunt îndrumați să adopte o conduită preventivă, calmă și responsabilă, să nu urce la volan obosiți și să evite condusul după consumul de alcool sau substanțe interzise.