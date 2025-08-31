Social

Aglomerație pe DN 5, la ieșirea din țară prin punctul Giurgiu-Ruse

Aglomerație pe DN 5, la ieșirea din țară prin punctul Giurgiu-RusePodul Prieteniei. Sursa foto: politiadefrontiera.ro
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Traficul este aglomerat, duminică dimineaţă, pe DN 5, pe sensul de ieşire din ţară prin punctul Giurgiu-Ruse, potrivit Centrului Infotrafic. Tot duminică, pe DN 14A, la Mediaş, judeţul Sibiu, circulaţia este restricţionată în anumite intervale orare pentru desfăşurarea Campionatului Naţional de Viteză în Coastă.

Traficul se desfășoară în condiții normale pe drumurile principale

Centrul Infotrafic al Poliției Române a transmis, duminică dimineață, că nu există drumuri naționale sau autostrăzi unde circulația să fie blocată din cauza accidentelor sau a vremii nefavorabile.

Pe principalele artere rutiere, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești, DN 1 Ploiești-Brașov și DN 7 Pitești-Sibiu, traficul se desfășoară fluent, carosabilul este în mare parte uscat, vizibilitatea este bună, iar valorile de circulație sunt normale.

Aglomerație la ieșirea din țară pe DN 5 Giurgiu-Ruse

Sursa citată precizează că traficul rutier se desfăşoară în condiţii de aglomeraţie pe sensul de ieșire din țară, pe DN 5 Giurgiu-Ruse, în județul Giurgiu.

Trupa care a cucerit România și apoi s-a destrămat: povestea unui fenomen
Trupa care a cucerit România și apoi s-a destrămat: povestea unui fenomen
EXCLUSIV. Rolul României în admiterea Chinei în ONU. Corneliu Mănescu, un ministru de Externe excepțional. Confesiunea neterminată a ambasadorului Ioan Donca
EXCLUSIV. Rolul României în admiterea Chinei în ONU. Corneliu Mănescu, un ministru de Externe excepțional. Confesiunea neterminată a ambasadorului Ioan Donca
Giurgiu Ruse

Giurgiu Ruse. Sursa foto: Facebook/Poliția Română

De asemenea, Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că duminică, circulația pe DN 14A va fi închisă în intervalele 08:00 - 12:45 și 13:30 - 18:30, pe tronsonul kilometric 2+800 – 5+800 din localitatea Mediaș, județul Sibiu, pentru desfășurarea Campionatului Național de Viteză în Coastă – Cupa Mediașului. Astfel, autovehiculele vor fi redirecționate pe rute ocolitoare.

Recomandări pentru siguranța în trafic

Pentru a evita accidentele rutiere, șoferilor li se recomandă să respecte limitele legale de viteză pentru fiecare șosea, să nu facă depășiri periculoase și să evite orice comportament agresiv în trafic.

De asemenea, sunt sfătuiți să se asigure înainte de fiecare manevră, să semnalizeze din timp schimbarea benzii sau a direcției de mers și să nu aibă activități care le pot distrage atenția la volan.

Conducătorii auto sunt îndrumați să adopte o conduită preventivă, calmă și responsabilă, să nu urce la volan obosiți și să evite condusul după consumul de alcool sau substanțe interzise.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:04 - Descoperă Moldova turistică prin trasee cu aromă de vin, pensiuni de poveste și gusturi locale
09:52 - Trupa care a cucerit România și apoi s-a destrămat: povestea unui fenomen
09:42 - Rod Dreher: E timpul să vorbim despre crimele comise de transgenderi
09:33 - Aglomerație pe DN 5, la ieșirea din țară prin punctul Giurgiu-Ruse
09:23 - Ilie Bolojan nu vrea să ajungă ca Liviu Dragnea. Multinaționalele, fără impozit pe cifra de afaceri
09:17 - „Nepalezii ne iau slujbele?” Postarea lui Mirel Curea aprinde o dezbatere despre salarii, muncă la negru și forța de ...

Proiecte speciale