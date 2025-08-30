Actualitate Trafic intens la ieșirea din țară pe Podul Prieteniei, din cauza reparațiilor







Poliția a anunțat, sâmbătă, că la ieșirea din țară prin punctul de trecere Giurgiu traficul este aglomerat din cauza lucrărilor de la Podul Prieteniei. „Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier se desfăşoară în condiţii de aglomeraţie pe sensul de ieşire din ţară al DN 5 Giurgiu – Ruse, în judeţul Giurgiu”, a anunțat instituţia, într-un comunicat.

Potrivit instituției, blocajele sunt provocate de lucrările de pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei, unde circulația se desfășoară alternativ, pe o singură bandă.

Sursa citată a precizat că circulația este dirijată cu ajutorul semafoarelor, al indicatoarelor rutiere și al personalului aflat la fața locului.

Poliția a mai transmis că, pentru a evita blocajele și pentru a reduce timpul de așteptare, este recomandată planificarea atentă a călătoriilor și folosirea rutelor alternative:

Judeţul Dolj: Punctul de trecere Calafat;

Judeţul Teleorman: Punctele de trecere Zimnicea şi Turnu Măgurele;

Judeţul Călăraşi: Punctul de trecere Călăraşi;

Judeţul Constanţa: Punctele de trecere Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipniţa, dar şi Dobromir.

De asemenea, autoritățile recomandă șoferilor să verifice starea traficului înainte de plecare, să evite orele de vârf și să își pregătească documentele din timp, pentru a reduce timpul de așteptare la controlul de frontieră.

Traficul pe podul Giurgiu-Ruse se desfășoară pe o singură bandă din iulie 2024, după ce autoritățile bulgare au început lucrări de reparații. Sunt primele intervenții de acest fel de la deschiderea podului în 1954, iar restricțiile au dus la ambuteiaje mari, cu sute de mașini și camioane blocate în coloană de-a lungul lunilor.

Autoritățile din Bulgaria și România au anunțat că lucrările de reparație la Podul Prieteniei, în zona vamală Giurgiu-Ruse, vor fi încheiate până în vara anului 2026.