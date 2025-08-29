Social Blocaj în sistemul informatic al CNAS: Cardurile de sănătate, nefuncționale de mai multe zile







Sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) are probleme de câteva zile, ceea ce face imposibilă utilizarea cardurilor de sănătate pentru accesarea serviciilor medicale decontate de stat. Cu toate acestea, pacienții continuă să primească asistență medicală, urmând ca serviciile acordate să fie înregistrate și transmise ulterior, după remedierea problemelor din sistem.

O defecțiune apărută în sistemul informatic utilizat de medicii de familie împiedică desfășurarea normală a activității acestora. Din cauza problemelor tehnice, cadrele medicale nu pot verifica statutul de asigurat al pacienților în timp real și nu pot valida consultațiile efectuate.

Această disfuncționalitate are efecte directe asupra fluxului de raportare și decontare a serviciilor medicale către casele județene de asigurări de sănătate, generând întârzieri.

Uniunea Patronatelor Independente ale Medicilor de Familie (UPIMF) a atras atenția asupra acestor probleme, subliniind că blocajele tehnice compromit buna desfășurare a actului medical și afectează relația contractuală cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), prin întârzierea transmiterii datelor necesare.

„În ultimele zile, Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) înregistrează disfuncționalități semnificative, care fac imposibilă validarea serviciilor medicale și verificarea calității de asigurat”, se arată în comunicatul UPIMF.

Uniunea Profesională a Medicilor de Familie (UPIMF) mai anunță că dificultățile întâmpinate sunt independente de activitatea medicilor de familie și țin exclusiv de funcționarea defectuoasă a sistemului electronic.

De asemenea, UPIMF solicită intervenția rapidă a instituțiilor responsabile pentru remedierea defecțiunilor, subliniind importanța unei funcționări stabile și previzibile a sistemului informatic, considerat un element esențial în relația dintre pacient, medic și asigurator.

„Solicităm intervenția promptă a autorităților responsabile pentru remedierea urgentă a defecțiunilor și pentru asigurarea funcționării continue și predictibile a sistemului informatic, esențial în relația medic–pacient–asigurator”, se mai arată în comunicat.

Totodată, reprezentanții organizației își cer scuze pacienților pentru disconfortul creat și dau asigurări că toate drepturile acestora „vor fi respectate integral”, odată cu reluarea funcționării a sistemului informatic.