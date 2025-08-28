Social Infotrafic anunţă mai multe restricţii de trafic pe autostrăzi. Zonele afectate de reparații







Centrul Infotrafic al Poliției Române a informat că, în perioada următoare, vor fi instituite mai multe restricții de circulație pe anumite tronsoane de autostradă. Măsurile sunt necesare pentru desfășurarea unor lucrări de întreținere și montarea de panouri fonoabsorbante, menite să reducă nivelul de zgomot în zonele afectate.

Una dintre cele mai importante intervenții are loc pe unde traficul este afectat în zona kilometrului 11, pe sensul de mers către Capitală. Circulația rutieră este deviată temporar pe sensul opus, către Pitești, unde se circulă pe câte o bandă pentru fiecare direcție.

Această modificare este necesară pentru executarea unor lucrări la structura de rezistență a podului situat deasupra Drumului Național Centura București (DNCB). Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență în zonele afectate și să respecte semnalizarea temporară montată în apropierea lucrărilor.

Până la data de 30 august, traficul rutier pe autostrada A1, în direcția Sibiu – Deva, este restricționat la kilometrul 308. Circulația este deviată de pe benzile principale pe banda de urgență, ca urmare a lucrărilor de reparație efectuate la rosturile de dilatație, informează Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Totodată, potrivit aceleiași surse, până în data de 8 septembrie, pe sensul de mers Pitești – București al autostrăzii A1, la kilometrul 11, traficul este complet închis.

Măsura a fost luată pentru a permite continuarea lucrărilor de întreținere la pasajul care supratraversează calea ferată. În intervalul menționat, circulația este redirecționată pe celălalt sens, spre Pitești, unde se circulă temporar în ambele direcții.

Centrul Infotrafic al Poliției Române transmite o serie de recomandări pentru șoferii care circulă în zonele unde se desfășoară lucrări de întreținere și montarea de panouri fonoabsorbante, pe carosabil.

Conducătorii auto sunt îndemnați să reducă semnificativ viteza de deplasare, să verifice cu atenție înainte de a schimba banda de circulație, să evite manevrele periculoase, precum depășirile riscante, și să mențină o distanță corespunzătoare față de vehiculele din față, astfel încât să poată frâna în condiții de siguranță, informează politiaromana.ro.