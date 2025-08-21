Social Restricții de trafic pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti







Centrul Infotrafic al Poliției Române a transmis că pe Autostrada A1, pe tronsonul București–Pitești, au fost instituite noi restricții de circulație ca urmare a unor lucrări de întreținere. Autoritățile le recomandă conducătorilor auto „să reducă semnificativ viteza în zonele unde se desfășoară lucrările”, să manifeste prudență la schimbarea benzii de circulație și să evite „efectuarea depășirilor riscante” sau a altor manevre periculoase.

Mai exact, Centrul Infotrafic a anunțat impunerea unor restricții de circulație pe Autostrada A1 București–Pitești, în cursul zilei de joi, 21 august 2025, pentru desfășurarea unor lucrări de întreținere și reparații.

Astfel, între orele 09:00 și 10:00, traficul rutier va fi restricționat pe prima bandă a sensului de mers către Pitești, între kilometrii 15 și 18, unde se efectuează lucrări de asfaltare. Ulterior se vor fi aplicate marcaje rutiere între kilometrii 78 și 120, lucrările desfășurându-se tot pe sensul spre Pitești.

Conform informațiilor furnizate de autorități, intervențiile vizează remedierea unor tasări ale carosabilului, turnarea unui nou strat de asfalt și trasarea marcajelor rutiere pentru creșterea siguranței în trafic.

Șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum, să manifeste prudență în zonele unde se lucrează, să evite manevrele riscante și să se asigure temeinic înainte de schimbarea benzii de circulație.

Potrivit informațiilor furnizate, până la ora 18:00, traficul rutier este restricționat pe prima bandă a sensului către Pitești, între kilometrii 41 și 42+500 de metri, pentru turnarea unui nou strat de asfalt.

De asemenea, în intervalul orar preconizat până la ora 20:00, va fi închisă banda a doua, tot pe direcția către Pitești, între kilometrii 126+600 și 127+400 de metri, unde se efectuează lucrări pentru remedierea unor tasări ale carosabilului.

Poliția rutieră le recomandă șoferilor să circule cu prudență sporită în zonele afectate de lucrări, să reducă viteza, să se asigure temeinic la schimbarea benzii și să evite depășirile riscante.

Totodată, conducătorii auto sunt sfătuiți să păstreze o distanță de siguranță suficientă față de celelalte vehicule pentru a permite frânarea în condiții optime, se mai arată în comunicatul emis de către https politiaromana.ro.