Social Prețul carburanților, 14 august. Litrul de benzină, motorină și GPL: Topul celor mai mici prețuri din țară







Prețul carburanților din stațiile de alimentare din România s-au menținut, în linii mari, la același nivel ca în ziua anterioară. Conform datelor agregate de platformele de monitorizare a tarifelor pentru benzină, motorină și GPL, nu s-au înregistrat variații semnificative în rândul principalilor distribuitori.

În ceea ce privește benzina standard 95, prețurile afișate în diferite localități din țară variază ușor. Cea mai scăzută valoare a fost observată la stația SOCAR din Onești, unde litrul de benzină costă 7,27 lei.

La stațiile Petrom, prețul benzinei standard 95 se situează, în general, între 7,29 lei și 7,32 lei/litru. În Onești, benzina este disponibilă cu 7,29 lei/l, în timp ce în București, Ploiești, Titu și Sânnicolau Mare prețul urcă la 7,31 lei/l.

În alte orașe, precum Reșița, Târgoviște, Băicoi, Chitila și din nou în București (zona Jiului), costul unui litru de benzină standard ajunge la 7,32 lei.

Potrivit celor mai recente date privind tarifele la carburanți, cel mai redus preț pentru motorina premium (comercializată sub denumirea "Motorina Extra") în România, la data de 14 august 2025, a fost înregistrat în municipiul Constanța.

Astfel, mai multe stații OMV din acest oraș afișau un tarif de 7,69 lei pe litru, cel mai mic la nivel național pentru acest tip de carburant.

Pe lângă Constanța, prețuri apropiate au fost raportate și în alte orașe mari, precum București, Ploiești, Târgoviște, Giurgiu și Nădlac, unde Motorina Extra era vândută cu 7,71 lei/litru.

Stațiile OMV au afișat cele mai mici prețuri la motorina premium:

Constanța: patru stații OMV – toate cu prețul de 7,69 lei/litru

București: patru stații OMV – 7,71 lei/litru

Ploiești, Târgoviște, Giurgiu și Nădlac: câte o stație OMV în fiecare oraș – 7,71 lei/litru

Cel mai mic preț la GPL Auto înregistrat în România este de 3,56 lei/litru, conform monitorizărilor din rețelele naționale de benzinării. Acest tarif este practicat de stația PETROM 1 din Focșani, județul Vrancea, fiind în prezent cel mai avantajos punct de alimentare pentru șoferii care utilizează gaz petrolier lichefiat.

Pe locul al doilea în clasamentul prețurilor scăzute se situează mai multe benzinării PETROM și SOCAR, cu un tarif unitar de 3,59 lei/litru. Acestea se regăsesc în localități precum Buzău (Sud și Nord), Constanța, Slobozia și tot în Focșani, semnalând o relativă stabilitate a prețului GPL în sud-estul țării.

Următoarele stații, cu un preț ușor mai ridicat de 3,60 lei/litru, sunt amplasate în orașe precum Ploiești, București, Giurgiu, Mioveni, Pitești și Galați, fiind operate de rețelele PETROM și OMV.