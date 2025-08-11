Economie Prețul carburanților, 11 august. Schimbări neașteptate la pompă







Prețul carburanților în stațiile din România prezintă o ușoară variație față de sfârșitul săptămânii trecute, potrivit datelor furnizate de operatorii peco-online. Comparativ cu weekendul precedent, motorina standard a înregistrat o scădere de preț de patru bani pe litru. Astfel, prețul unui litru variază acum între 7,66 lei și 7,77 lei, în funcție de stația de alimentare.

În cazul motorinei premium, prețurile se situează între 8,02 lei și 8,32 lei pe litru. În ceea ce privește benzina standard, șoferii trebuie să scoată din buzunar cu trei bani mai mult pe litru.

Noua marjă de preț este cuprinsă între 7,31 lei și 7,49 lei. Această creștere vine în contextul oscilațiilor recente ale pieței internaționale a țițeiului și a cursului de schimb valutar.

Benzina premium și gazul petrolier lichefiat (GPL) nu au suferit modificări. Benzina premium se menține între 7,96 lei și 8,21 lei, în timp ce GPL-ul rămâne între 3,43 lei și 3,61 lei pe litru.

În Capitală, prețul benzinei standard diferă ușor în funcție de amplasarea stației de alimentare. Printre cele mai mici tarife se înregistrează la stațiile Lukoil din sectorul 1, pe Strada Coralilor sau Șoseaua Chitila, unde un litru de benzină costă 7,31 lei. În alte zone, precum Strada Preciziei sau Bulevardul Timișoara, prețul ajunge la 7,34 – 7,36 lei.

Petrom afișează prețuri similare, în special în stațiile din sectoarele 1 și 5, unde benzina standard costă 7,34 – 7,35 lei. În general, tarifele la carburanți rămân competitive în București, cu variații minore între diferitele zone ale orașului.

În Cluj-Napoca, prețurile la combustibil variază ușor între principalele stații de alimentare, cu valori cuprinse între 7,32 lei și 7,38 lei pe litru, în funcție de companie și locație.

Cele mai accesibile tarife sunt oferite de rețeaua DHR, care afișează un preț de 7,32 lei/litru la două dintre stațiile sale din oraș, situate pe străzile Plopilor nr. 64 și Frunzișului nr. 83.

Lukoil menține un tarif unitar de 7,34 lei/litru în majoritatea punctelor sale din municipiu. Stațiile Lukoil de pe străzile Traian Vuia (nr. 155), Calea Turzii (nr. 154-156), Anton Pan (Piața Abator, nr. 15), Plopilor, Fabricii (nr. 147) și Mănăștur (nr. 43-47) practică același preț.

Petrom, pe de altă parte, oferă combustibil la un preț ușor mai ridicat, de 7,37 lei/litru în stația de pe Calea Traian Vuia nr. 141A/B. Celelalte locații Petrom, situate pe străzile Oașului, Șoseaua Cluj-Napoca – Turda (nr. 257) și în Piața Ștefan cel Mare (str. Parâng), afișează un preț de 7,38 lei/litru.

Rompetrol aliniază prețul la același nivel cu majoritatea stațiilor Petrom, comercializând carburantul cu 7,38 lei/litru la punctul de pe strada Câmpinei nr. 51-53.

În Iași, prețul combustibilului standard se menține relativ constant în majoritatea stațiilor de alimentare, cu valori situate între 7,34 lei și 7,44 lei pe litru, în funcție de operator și amplasare.

Lukoil oferă în prezent cel mai scăzut tarif, de 7,34 lei/litru, în mai multe puncte de pe teritoriul municipiului, printre care se numără stațiile de pe străzile Morilor, Sf. Lazăr, Șoseaua Păcurari, Calea Chișinăului și Socola.

Socar afișează prețuri ușor mai mari: 7,35 lei/litru pe Splai Bahlui și 7,39 lei/litru pe Bulevardul Poitiers.

În rețeaua Petrom, tarifele variază între 7,37 și 7,40 lei/litru, în funcție de locație. Cele mai accesibile puncte sunt pe B-dul Nicolae Iorga și străzile Colonel Langa, Calea Chișinăului și Șoseaua Păcurari, toate la 7,38 lei/litru, în timp ce stațiile de pe str. Tabacului și Sos. Sararie vând combustibilul cu 7,40 lei/litru.

Mol și Rompetrol afișează cele mai ridicate prețuri în acest moment – 7,44 lei/litru – în mai multe stații. Printre acestea se numără punctele Mol din zona Bucium, Păcurari și intersecția Silvestru – Pod de Piatră, precum și stația Rompetrol din Bulevardul Primăverii.

În Constanța, prețurile la carburanți înregistrate la stațiile de alimentare variază în prezent între 7,34 lei și 7,46 lei pe litru, potrivit datelor colectate din mai multe puncte de distribuție din oraș.

Cel mai redus tarif la benzină sau motorină este afișat în rețeaua Lukoil, unde mai multe stații practică un preț de 7,34 lei pe litru. Acesta este valabil, printre altele, la punctele de pe bulevardul Tomis (intersecția cu strada Aurel Vlaicu) și strada Lăpușneanu. Alte locații Lukoil, precum cele de pe bulevardul 1 Mai, strada Eliberării sau șoseaua de centură Ovidiu (DJ156), mențin același nivel al prețului, respectiv 7,36 lei pe litru.

În rețeaua Petrom, prețurile variază între 7,38 și 7,40 lei pe litru. Printre locațiile unde se practică acest nivel de tarif se numără stațiile de pe bulevardele Tomis, Aurel Vlaicu și Mamaia, precum și cele situate pe șoselele Mangaliei și I.C. Brătianu.

Stația Socar de pe bulevardul I.C. Brătianu afişează un preț de 7,38 lei/litru, în timp ce Rompetrol are tarife ce ating 7,44 lei/litru la stațiile de pe bulevardul Tomis și strada Primăverii. Cea mai mare valoare în rețeaua Rompetrol este de 7,46 lei/litru, afișată pe bulevardul Lăpușneanu.

În ceea ce privește stațiile OMV, acestea practică în prezent un tarif de 7,46 lei/litru, atât la punctul de pe bulevardul Tomis (intersecția cu strada Suceava), cât și la cel de pe bulevardul Aurel Vlaicu, informează peco-online.ro.