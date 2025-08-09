Social Prețuri mai mici la toți carburanții în weekend. Cât veți plăti pentru benzină și motorină







Până pe data de 24 august 2025, Petrom derulează o campanie de reduceri la carburanți, valabilă în fiecare sfârșit de săptămână. Potrivit companiei, prețul tuturor tipurilor de combustibil scade cu 5 bani pe litru, de vineri seara până duminică la ora 23:00, în stațiile participante la promoție.

Prețurile sunt ajustate automat în fiecare vineri, la ora 23:00, printr-o reducere de 5 bani/litru, valabilă până duminică la aceeași oră. Oferta este disponibilă exclusiv în anumite stații Petrom, menționate într-o anexă a regulamentului oficial al campaniei.

Carburanții incluși în ofertă sunt:

Benzină Standard 95,

Benzină Extra 99,

Motorină Standard,

Motorină Extra,

GPL Auto.

Prețurile afișate în stațiile participante – pe totemuri, la pompe sau alte mijloace vizuale – vor include deja reducerea aplicată, în conformitate cu regulamentul campaniei.

Campania este deschisă atât persoanelor fizice (cu vârsta de minimum 18 ani împlinită până la data de 30 mai 2025), cât și persoanelor juridice care alimentează în stațiile Petrom incluse în promoție.

Reducerile se aplică automat, fără a fi necesară vreo acțiune suplimentară din partea clienților. Prețul de referință pentru calculul reducerii este cel afișat în fiecare stație vineri, la ora 22:59.

Noua promoție se desfășoară la nivel național în stațiile de distribuție carburanți operate sub brandul Petrom, în perioada 30 mai – 24 august 2025. Campania are loc exclusiv în weekend, începând de vineri, ora 23:00, și încheindu-se duminică, la aceeași oră.

Promoția este valabilă doar în stațiile Petrom participante, a căror listă completă este disponibilă în Anexa nr. 1 a Regulamentului Oficial al campaniei. Toate activitățile desfășurate în cadrul acestei inițiative respectă prevederile stipulate în regulament.

Petrom mai subliniază în comunicat că își rezervă dreptul de a aduce modificări și/sau completări Regulamentului Oficial al promoției, precum și de a decide încetarea acesteia înainte de termen. Orice schimbare va fi formalizată printr-un act adițional la regulamentul în vigoare, iar informațiile actualizate vor fi comunicate publicului atât pe site-ul www.petrom.ro, cât și în stațiile de distribuție a carburanților participante la campanie.