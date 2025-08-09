Economie TVA-ul lovește bugetele. Familiile din România resimt scumpiri masive







TVA-ul majorat a devenit o povară tot mai vizibilă pentru familiile din România, odată cu valul de scumpiri intrat în vigoare la 1 august 2025. De la alimente și produse de curățenie, până la suplimente medicale și carburanți, efectele majorării TVA se resimt în fiecare colț al bugetului domestic.

Majorarea cotei standard de TVA de la 19% la 21%, aplicată începând cu 1 august 2025, a dus imediat la scumpiri în lanț în toate marile rețele de retail. În doar câteva zile, același coș de cumpărături săptămânal, compus din alimente de bază, produse lactate, legume și produse de igienă, a crescut de la 236,33 lei la 250,79 lei. Diferența, aparent minoră la prima vedere, devine semnificativă la nivel lunar.

În Carrefour, spre exemplu, laptele a urcat de la 15,19 lei la 15,45 lei pe litru, uleiul de la 9,39 lei la 9,49 lei, iar cașcavalul clasic (450g) a crescut la 28,09 lei de la 27,55 lei. Cele mai mari diferențe au fost observate la cafea, unde un pachet de 250 de grame a ajuns la 50 de lei, de la 38 de lei. La produse de curățenie, detergentul de rufe a crescut cu peste un leu pe ambalaj.

Pe lângă produsele alimentare, familia analizată de Fanatik a resimțit și alte scumpiri importante. La Penny, pentru un coș cu mere, păstrăv, pipote și iaurturi, diferența de la o zi la alta a fost de 3,30 lei. La Kaufland, ouăle și detergentul de vase s-au scumpit și ele, adăugând aproape 1 leu în plus la total.

Nici costurile cu deplasarea sau sănătatea nu au rămas neafectate. Suplimentele alimentare, odată cu creșterea TVA-ului, au ajuns să coste cu 10-12 lei mai mult per produs. La carburanți, benzina a crescut cu 0,43 lei/litru, iar motorina cu 0,40 lei/litru, ceea ce înseamnă 20 de lei în plus pentru un plin de 50 de litri.

Factura la energie electrică s-a majorat considerabil după eliminarea plafonării prețurilor, un consum lunar de 100 kWh ajungând de la 68 la 130 de lei în unele cazuri. Această modificare vine în paralel cu scumpirile cauzate de creșterea TVA, accentuând presiunea asupra bugetelor familiale.

Efectele extinse ale creșterii TVA se vor resimți tot mai pregnant în următoarele luni. Estimările arată că o familie va plăti în medie cu 118 lei mai mult pe lună pentru aceleași produse și servicii. La nivel național, dacă extrapolăm aceste date la peste 4 milioane de gospodării, impactul lunar trece de 470 de milioane de lei.

Pe termen mediu, analiștii economici avertizează că scumpirile ar putea duce la o scădere a consumului, o presiune suplimentară asupra clasei mijlocii și o accentuare a inegalităților economice. TVA-ul crescut devine astfel nu doar o măsură fiscală, ci un factor de dezechilibru în dinamica economică internă.