Social Sala de gimnastică „Nadia Comăneci” din Onești, vandalizată. Cine este bărbatul care a provocat haos







Sala de gimnastică „Nadia Comăneci” din Onești a fost vandalizată marți dimineață, în jurul orei 07:00, de un bărbat în vârstă de 37 de ani, fără adăpost, originar din Comănești. Individul a fost depistat la scurt timp de un echipaj de poliție, imobilizat și condus la secție pentru cercetări.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău, bărbatul ar fi pătruns în incinta sălii cu scopul de a comite un furt. Autoritățile continuă investigațiile pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs incidentul și pentru a evalua pagubele provocate.

Potrivit comunicatului, polițiștii din Onești au fost sesizați în dimineața zilei de luni, în jurul orei 07:00, de un localnic în vârstă de 44 de ani, cu privire la prezența unei persoane necunoscute într-o clădire situată pe strada Perchiului. Sesizarea a indicat o posibilă tentativă de furt.

La fața locului s-a deplasat o patrulă de siguranță publică, care a identificat în incinta sălii de sport un bărbat de 37 de ani, domiciliat în orașul Comănești. Potrivit primelor verificări, acesta ar fi pătruns în clădire prin spargerea unui geam al vestiarului, cu scopul de a sustrage diverse bunuri.

Poliția a deschis un dosar penal, iar cercetările sunt în desfășurare sub aspectul comiterii infracțiunii de tentativă la furt calificat, a transmis comisarul Cătălina Crețu, purtător de cuvânt al IPJ Bacău.

Incidentul a avut loc în zona vestiarelor din sala de gimnastică „Nadia Comăneci”, unde bărbatul a provocat distrugeri și a creat haos. Cu toate acestea, vitrina de la intrare, care adăpostește cele mai valoroase obiecte, a rămas intactă.

Printre piesele de rezistență expuse se numără și trofeul oferit Nadiei Comăneci de către forul european de gimnastică, ca o recunoaștere a celor trei titluri de campioană europeană obținute de legendara sportivă, informează unupetrotus.ro.