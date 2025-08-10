Răfuială între clanuri în Timișoara. Un bărbat gata să cadă cu mașina în Bega
- Veronica Bursașiu
- 10 august 2025, 22:35
-
- Timișoreanul de 22 de ani care a provocat accidentul, reținut
Răfuiala de pe Podul Episcopal
Existau bănuieli încă de la momentul producerii accidentului că accesta a fost provocat de un tânăr. Timișoreanul de 22 de ani ar fi încercat să se răzbune pe un alt bărbat provocând un accident de mașină.O cameră de supraveghere a surprins momentul în care o mașină decapotabilă este lovită de o altă mașină.
Timișoreanul de 22 de ani care a provocat accidentul, reținut
Tânărul care a provocat accidentul este acuzat de vătămare corporală, distrugere, tulburarea ordinii și liniştii publice și lovire sau alte violențe. După cercetările făcute de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz s-a ajuns la concluzia ”că șoferul în vârstă de 22 de ani, care se deplasa dinspre Bulevardul Mihai Viteazul înspre strada 20 Decembrie 1989, pe podul Mihai Viteazul, ar fi acroșat cu intenție autoturismul condus de către bărbatul de 35 de ani", a atransmis IPJ Timiș. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore.
Și stricăciunile provocate Podului Episcopal sunt de luat în calcul. Podului Episcopal este unul dintre podurile istorice ale Timișoarei. Are 111 ani și e monument istoric.Aseară, la locul accidentului s-au adunat mai multi bărbați de etnie romă. A fost nevoie de intervenția rapidă a jandarmilor ca să calmeze spiritele încinse. Imaginile au fost surprinse de cei care au trecut prin zonă. Potrivit martorilor de la locul accidentului, originile disputei dintre reprezentanții clanurilor sunt mai vechi. În accident a fost implicat și un pieton.
