Răfuială între clanuri în Timișoara. Un bărbat gata să cadă cu mașina în Bega

Răfuială între clanuri în Timișoara. Un bărbat gata să cadă cu mașina în BegaSursa foto: infotrafic Timișoara
Scenele șocante care au avut loc aseară la Timișoara sunt urmare a răfuielii dintre clanurile de romi de oraș, au confirmat azi polițiștii care l-au reținut pe unul dintre protagoniști.

Răfuiala de pe Podul Episcopal

Existau bănuieli încă de la momentul producerii accidentului că accesta a fost provocat de un tânăr. Timișoreanul de 22 de ani ar fi încercat să se răzbune pe un alt bărbat provocând un accident de mașină.O cameră de supraveghere a surprins momentul în care o mașină decapotabilă este lovită de o altă mașină.
Accident Podul Episcopal

Sursa foto: Infotrafic Timișoara

Evenimentul a avut loc pe podul din spatele Catedralei Mitropolitane din Timișoara. Ideea de răfuială a fost susținută și de faptul că în portbagajul și pe bancheta din spate a mașinii  presupusului făptaș a fost găsit un adevărat arsenal. Erau  bâte, crose de golf și un cuțit. Vehiculul victimei a fost izbit cu putere de pod. A fost la un pas să cadă în Bega.

Timișoreanul de 22 de ani care a provocat accidentul, reținut

Tânărul care a provocat accidentul este acuzat de vătămare corporală, distrugere, tulburarea ordinii și liniştii publice și lovire sau alte violențe. După cercetările făcute de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz s-a ajuns la concluzia  ”că șoferul în vârstă de 22 de ani, care se deplasa dinspre Bulevardul Mihai Viteazul înspre strada 20 Decembrie 1989, pe podul Mihai Viteazul, ar fi acroșat cu intenție autoturismul condus de către bărbatul de 35 de ani", a atransmis IPJ Timiș. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore.

Și stricăciunile provocate Podului Episcopal sunt de luat în calcul. Podului Episcopal  este unul dintre podurile istorice ale Timișoarei. Are 111 ani și e monument istoric.Aseară, la locul accidentului s-au adunat mai multi bărbați de etnie romă. A fost nevoie de  intervenția rapidă a  jandarmilor ca să calmeze spiritele încinse. Imaginile au fost surprinse de cei care au trecut prin zonă.   Potrivit martorilor de la locul accidentului, originile disputei dintre reprezentanții clanurilor sunt mai vechi. În accident a fost implicat și un pieton.

 

 

