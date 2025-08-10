Justitie Răfuială între clanuri în Timișoara. Un bărbat gata să cadă cu mașina în Bega







Evenimentul a avut loc pe podul din spatele Catedralei Mitropolitane din Timișoara. Ideea de răfuială a fost susținută și de faptul că în portbagajul și pe bancheta din spate a mașinii presupusului făptaș a fost găsit un adevărat arsenal. Erau bâte, crose de golf și un cuțit. Vehiculul victimei a fost izbit cu putere de pod. A fost la un pas să cadă în Bega.

Tânărul care a provocat accidentul este acuzat de vătămare corporală, distrugere, tulburarea ordinii și liniştii publice și lovire sau alte violențe. După cercetările făcute de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz s-a ajuns la concluzia ”că șoferul în vârstă de 22 de ani, care se deplasa dinspre Bulevardul Mihai Viteazul înspre strada 20 Decembrie 1989, pe podul Mihai Viteazul, ar fi acroșat cu intenție autoturismul condus de către bărbatul de 35 de ani", a atransmis IPJ Timiș. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore.

Și stricăciunile provocate Podului Episcopal sunt de luat în calcul. Podului Episcopal este unul dintre podurile istorice ale Timișoarei. Are 111 ani și e monument istoric.Aseară, la locul accidentului s-au adunat mai multi bărbați de etnie romă. A fost nevoie de intervenția rapidă a jandarmilor ca să calmeze spiritele încinse. Imaginile au fost surprinse de cei care au trecut prin zonă. Potrivit martorilor de la locul accidentului, originile disputei dintre reprezentanții clanurilor sunt mai vechi. În accident a fost implicat și un pieton.