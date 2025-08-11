Politica Cerință surprinzătoare a liderilor PSD în cadrul ședinței tensionate. „Mai bine desființăm CJ-urile”







Luni dimineață, conducerea PSD a avut o ședință tensionată. Liderii din teritoriu au criticat faptul că partidul nu ar fi suficient de bine reprezentat în Coaliția de guvernare. Pe parcursul celor trei ore de discuții, tonul a fost ridicat de mai multe ori, iar nemulțumirile au fost îndreptate atât către cei care participă la negocierile din Coaliție, cât și către membrii PSD din Guvern.

Cele mai multe nemulțumiri au venit din partea președinților de Consilii Județene. Aceștia au criticat reforma administrativă propusă de Ministerul Dezvoltării, despre care spun că va duce la concedieri în administrația locală, precum și blocarea investițiilor din programul „Anghel Saligny”.

Liderii județeni au cerut reducerea „privilegiilor” de la centru înainte de aplicarea reformei, iar ulterior președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul nu va mai participa la ședințele Coaliției până la adoptarea unui pachet care „taie privilegiile”.

„A fost o ședință cu tensiune. De peste tot am auzit strigăte de revoltă, de supărare pentru că există o mare presiune. Oamenii zic că lucrurile nu merg bine. Că până acum s-au luat măsuri care afectează viața românilor de zi cu zi și nimeni nu s-a atins de multinaționale, că în timp ce mergem cu bani pentru proiecte de interes național oprim proiecte de interes local, adică cele pe Anghel Saligny”, a spus Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, aproape toți membrii BPN au intervenit în ședință, iar cei mai mulți participanți au adus reproșuri. „Liderii noștri cred că sunt ținuți în menghină, de acceptați tot ce vor ceilalți din coaliția de guvernare”, ar fi spus unul dintre șefi.

Președintele CJ Bistrița-Năsud, Radu Moldovan, ar fi declarat, nemulțumit: „Mai bine desființăm CJ-urile, că suntem degeaba”.

Discuțiile au pornit de la cazul județului Suceava, unde președintele CJ, Gheorghe Șoldan, a criticat Guvernul pentru că nu a deblocat fondurile destinate sinistraților. „De trei zile banii pe motorină stau în Guvern și Neacșu stă în vacanțe în loc să se ocupe de criza de la Broșteni”, ar fi spus Șoldan.

Gabriel Zetea a declarat la Antena 3 CNN că mai mulți colegi au ridicat vocea în ședință, printre care și Gheorghe Șoldan, nemulțumit că a fost lăsat singur de Guvernul de la București să gestioneze criza de la Broșteni doar cu resurse locale.

„În problema de la Suceava, Guvernul României lasă celelalte CJ-uri să strângă bani să ajutăm noi situația de la Suceava. Păi Guvernul României nu ăsta e rolul lui? Să scoată bani din fonduri de rezervă și să ajute oamenii de la Broșteni de acolo”, a spus Zetea, la Antena 3 CNN.

Gheorghe Șoldan a precizat la același post că discuția a fost mai fermă, însă nu a ridicat vocea la vicepremierul Marian Neacșu, pe care nu îl consideră responsabil. „Mi-am spus punctul de vedere pentru că Guvernul a lăsat peste 2.000 de sinistrați singuri. Nu neapărat că am ridicat vocea, ci am apăsat-o puțin mai tare să fiu mai bine înțeles”, a adăugat acesta.

PSD a decis luni, în ședința conducerii, să nu mai participe la întâlnirile Coaliției până la adoptarea „unui pachet pentru eliminarea privilegiilor”. După reuniunea de la sediul central, Grindeanu a anunțat că vrea discuții la Ministerul Finanțelor pentru a găsi bani pentru investițiile din programul „Anghel Saligny”.

„Anghel Saligny trebuie să continue, pentru că este despre români, despre drumuri, apă, canal”, a spus președintele intermiar PSD.