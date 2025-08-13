Social Câți bani bagi într-o Dacia Logan, într-un an







Dacia Logan, între mit și realitate. În prezent, autoturismul a devenit pentru mulți români un mijloc de transport esențial, nu un bun de lux. Libertatea de deplasare vine însă cu o serie de cheltuieli fixe și variabile, care trebuie luate în calcul la planificarea bugetului familiei.

Printre cele mai accesibile opțiuni de pe piața auto rămâne Dacia Logan, model care se menține constant în topul vânzărilor din România.

Versiunea de bază a modelului, cu motorizare de 1.0 litri și 90 CP, are un preț de pornire de 14.250 de euro, fără reduceri sau oferte speciale. Aceasta este una dintre cele mai ieftine mașini noi disponibile pe piața locală, fapt ce contribuie la popularitatea sa.

Pentru a estima costurile reale de utilizare timp de un an, jurnaliștii de la ProMotor au realizat un calcul care include combustibilul, asigurarea obligatorie RCA, reviziile periodice și alte consumabile uzuale.

Conform fișei tehnice, consumul mixt declarat pentru Logan 1.0 benzină este de 5,2 litri/100 km. La un rulaj anual de 20.000 km, cantitatea de carburant necesară ajunge la aproximativ 1.400 de litri. La prețurile actuale ale benzinei, aceasta se traduce printr-o cheltuială de circa 7.300 de lei.

Pentru cei care doresc să reducă aceste costuri, există și varianta de motorizare pe GPL, montată din fabrică, cu același preț de achiziție. Consumul mediu este de 6,5 litri/100 km, însă carburantul GPL are un cost mediu de aproximativ 3,5 lei pe litru. În aceste condiții, pentru aceeași distanță de 20.000 km, cheltuiala scade la aproximativ 4.500 de lei pe an.

Asigurarea RCA reprezintă o altă componentă importantă a bugetului auto. Pentru un șofer de 35 de ani din București sau Ilfov, o poliță anuală poate ajunge la 2.065 de lei. În alte județe, tarifele de referință scad până la aproximativ 1.200 de lei, valoarea finală fiind influențată și de sistemul bonus-malus.

La capitolul întreținere, costul unei revizii obișnuite – care include schimbul de ulei și filtre – este estimat la aproximativ 900 de lei, în condițiile în care piesele sunt achiziționate la prețuri de retail și montajul este realizat într-un service obișnuit.

Schimbul presupune, în medie, cinci litri de ulei (circa 470 lei) și filtre de ulei, aer și cabină (aproximativ 240 lei), la care se adaugă manopera. Alegerea unui ulei aftermarket în locul celui original poate reduce costul total cu până la 200 de lei.

Pentru un rulaj anual de 20.000 km, sunt necesare două revizii la intervale de 10.000 km, ceea ce duce cheltuiala anuală cu întreținerea de rutină la un total cuprins între 1.500 și 1.800 de lei.

Astfel, costul anual de utilizare a unei Dacia Logan include cheltuielile cu carburantul, asigurarea și reviziile, la care se pot adăuga eventuale reparații neprevăzute sau taxe suplimentare, conturând o imagine realistă a bugetului necesar pentru exploatarea acestui model.