EVZ Special Mașinile chinezești, în vogă la nivel european. Ce beneficii aduc mărcile auto Geely și Lynk&Co. Video







Pe canalul de YouTube „Hai România” a fost difuzat un nou episod al podcastului „Picătura de business”, având ca temă centrală industria auto, tendințele actuale și situația programului Rabla. Sorin Andreiana, redactor-șef al Revistei Capital, l-a avut ca invitat pe Cristian Prichea, CEO al Maxx Mobility, compania care aduce în România mărcile auto chinezești Geely și Lynk&Co.

În cadrul discuției, s-a pus accent pe beneficiile oferite de mașinile chinezești, dar și pe prețurile competitive, dotările disponibile și impresiile clienților români care le-au achiziționat. Până acum au fost comercializate în jur de 350 de SUV-uri Geely și aproximativ 50 de autoturisme Lynk&Co.

Compania Maxx Mobility și-a început activitatea în luna septembrie a anului 2024. Potrivit CEO-ului companiei, obiectivul principal a fost dezvoltarea rețelei pe piața din România. De asemenea, în acest an, vor fi aduse pe piață noi modele de mașini.

„În prima fază ne-am concentrat foarte mult pe dezvoltarea dezvoltarea rețelei. În primele 6 luni ale lui 2025, am vândut aproximativ 350 de unități Geely și undeva la 40 de unități Lynk&Co. Pe brandul Geely până acum o lună de zile am avut doar două modele disponibile, Coolray și Starray. Recent, am lansat primul model electric, EX 5, în iunie, al treilea model din portofoliu. Suntem în proces de lansare. Primele mașini au venit deja. Pregătim și al patrulea model din portofoliu, Cityray, tot un SUV de segment C. Vânzările depind de categoria de clienți, ce preferințe și nevoi au. Dacă ai nevoie să circuli preponderent în oraș, cu siguranță aș opta pentru varianta Coolray, pentru că este de dimensiuni mai mai mici, este mult mai compactă și consumă mai puțin. Dacă ai drumuri lungi de făcut în țară sau în afară țării, dacă ai o familie numeroasă, îți trebuie spațiu pentru bagaje în portbagaj, cu siguranță varianta Starray ar fi cea mai cea mai bună”, a explicat Cristian Prichea.

Invitatul a vorbit despre consumul mediu al unei mașini Geely, dar și despre autonomia modelelor electrice. „Consumul mediu declarat este undeva la 7,7 %. Vorbim de o motorizare de 1,5 benzină, cutie automată. În cazul mașinilor electrice, autonomia este undeva la 430 de kilometri, dar, după cum știm cu toții, această autonomie declarată, testată în anumite în anumite condiții, depinde de ce consumatori ai în mașină, depinde de trafic, depinde cât de repede mergi cu mașina. În medie, și aici vorbesc de o autonomie aplicată, am condus mașina atât în oraș, cât și în afara orașului în condiții de trafic diferite și viteză diferită, avem undeva la peste 370-380 de kilometri”, a explicat acesta.

Compania a lansat noi modele de autoturisme și din brandul Link&Co. De asemenea, acestea au adus rapid recunoașterea specialiștilor și publicului. „Inițial, am început comercializarea unui singur model 01 și acum 3 luni de zile am lansat un al doilea model din portofoliu, 02, o mașină electrică. Sunt extrem de bucuros și recunoscător pentru că este o mașină excepțională și primele semne de recunoaștere nu au întârziat să apară”, a explicat acesta.

Link&Co 02 a obținut un premiu important în industria auto, oferit pentru performanțele pe care această mașină le posedă.

„La fiecare cinci ani se organizează o competiție care se numește Best Electric Car. Practic, dintr-o listă de mașini electrice care sunt lansate în anul respectiv se face un short list. Anul acesta au fost nouă modele de la diverse companii. Mașinile sunt testate de unii dintre cei mai prestigioși jurnaliști din domeniu. Se analizează în funcție de ținuta de condus, de raport calitate- preț, de autonomie, de condițiile de derulare. Apoi, distincția este oferită la decernarea premiilor. Ministerul Mediului sprijină acest tip de concurs și cumva și tranziția către tehnologia verde. Link&Co modelul 02 s-a bucurat anul acesta de Premiul Best Electric Car în România”, a precizat CEO-ul Maxx Mobility.

Recunoașterea a venit și din partea clienților și a celor care au luat mașinile la test drive. „Avem un feedback extraordinar de bun și mă bucură să aud vocea clientului prin rețeaua noastră de de dealeri. Ne-am confruntat cu o oarecare reticență din partea clientului român. Ce este Geely? Ce experiență are acest brand în industria auto? Lucrăm foarte mult în a schimba mentalitatea clientului. Dar, aceste incertitudini sunt complet demontate atunci când dealerul invită potențialul client să facă un test drive cu mașina. Feedback ul este foarte bun și aici nu vorbesc doar de modul în care arată mașina și de design. Oamenii nu se așteaptă să găsească mașini atât de bine tehnologizate, atât de confortabile, cu un design extraordinar, competitive din punct de vedere al consumului de carburant, competitive din punct de vedere al autonomiei, în cazul în care vorbim de mașini electrice. Bineînțeles, sunt impresionați de raportul calitate preț”, spune Cristian.

Clienții au fost în special impresionați de anumite caracteristici pe care aceste mașini le oferă. „Printre beneficiile menționate de clienți au fost poziția de condus și siguranța, fiind vorba de SUV-uri unde ai o poziție mai mai înaltă, confortul și spațiul, dar și conectivitatea. Mai exact, cât de facilă este conectivitatea în mașini, în special pentru modelele noi, cum ar fi EX 5, respectiv Link&Co 0 2. Tot ecosistemul de infotainment este uimitor, de la rezoluție la viteza de răspuns până la calitatea sunetului”, spune CEO-ul.

Compania are planuri mari pe termen lung. „Geely în România va fi cunoscut și se va bucura de un real succes. Noi am făcut o estimare și credem că în următorii ani, prin rețeaua de dealeri puternică pe care am construit-o sau urmează să o construim, vom ajunge la un volum de 3.000 de unități anual Geely. Pentru Link&Co, nu s-a stabilit complet portofoliul de produse pe care îl vom comercializa sau dacă îl vom extinde. Dar, presupunând că vom rămâne cu aceste trei modele, potențialul pe care îl vedem este în jur a 500-700 de unități anual”, a afirmat invitatul.

Întregul podcast poate fi urmărit AICI.