Prețul carburanților, 13 august. Cât veți plăti pentru benzină și motorină







Prețul carburanților în stațiile de alimentare din București au rămas, în general, stabile comparativ cu ziua precedentă, conform informațiilor centralizate de platformele de monitorizare a prețurilor. Comparativ cu weekendul precedent, motorina standard a înregistrat o scădere de preț de patru bani pe litru.

Mai exact, raportat la weekendul anterior, se remarcă o ușoară reducere a tarifului pentru motorina standard, cu patru bani pe litru. Astfel, prețurile actuale variază între 7,31 lei și 7,36 lei/litru, în funcție de stația de alimentare și zona în care este amplasată.

Cele mai mici prețuri, de 7,31 lei/litru, au fost înregistrate la mai multe stații Lukoil din Sectorul 1, printre care cele situate pe străzile Coralilor, Șoseaua Chitila și Poligrafiei.

La polul opus, tarifele cele mai ridicate ajung la 7,36 lei/litru și pot fi întâlnite în mai multe locații Lukoil din sectoarele 4, 5 și 6, precum și în zona de nord a Capitalei, pe DN1, în apropierea Aeroportului Băneasa.

Stațiile Petrom practică prețuri ușor mai ridicate, înregistrând tarife de 7,34 lei și 7,35 lei/litru în diferite puncte din oraș, inclusiv pe Strada Dr. Herescu Petre (Sector 5) și pe Șoseaua Străulești (Sector 1).

În Timișoara, prețurile carburanților variază ușor în funcție de companie și de locația stațiilor de alimentare. Potrivit celor mai recente date, cel mai scăzut tarif pentru un litru de carburant este de 7,32 lei, înregistrat la mai multe stații Lukoil din oraș.

Același preț este practicat în următoarele puncte Lukoil: Calea Șagului nr. 199, Strada Demetriade nr. 1, Bulevardul Eroilor Strada Louis Pasteur nr. 23A, Calea Dorobanților nr. 92-94, Calea Buziașului nr. 10.

Prețul crește ușor la stațiile Socar și Petrom, unde un litru de carburant costă 7,35 – 7,37 lei. De exemplu, la stația Socar de pe Calea Aradului nr. 107/A, prețul este de 7,35 lei, în timp ce la alte puncte ale aceleiași companii (Divizia 9 Cavalerie nr. 19), carburantul este vândut cu 7,37 lei/litru.

Petrom afișează același tarif de 7,37 lei/litru în mai multe locații, printre care: Calea Aradului DN 69 Km 3, Strada Miresei nr. 1, Strada Mureș nr. 41, Strada Lunei nr. 1, Calea Torontalului nr. 71, Strada Șagului nr. 138-140

Rompetrol practică un preț ușor mai ridicat, de 7,39 lei/litru la stația situată pe DJ 69 km 7+142, ajungând până la 7,46 lei/litru la punctele din Divizia 9 Cavalerie nr. 68 și Bd. Eroilor de la Tisa nr. 30A.

Alți furnizori mari din oraș, precum Gazprom, Mol și OMV, au stabilit prețuri de 7,45 lei/litru în stațiile de pe Calea Aradului, în timp ce la stația OMV din Calea Șagului nr. 203, prețul este de 7,45 lei/litru.

În data de 13 august 2025, prețul benzinei în municipiul Iași variază ușor între diferite rețele de benzinării, cu tarife situate între 7.34 lei și 7.44 lei pe litru.

Cea mai mică valoare a fost înregistrată la stațiile Lukoil, unde un litru de carburant se vinde cu 7.34 lei. Acest preț este valabil în mai multe puncte din oraș, printre care: Str. Morilor – Splaiul Bahlui, nr. 68, Str. Sf. Lazăr, nr. 36, Șos. Păcurari Str. Calea Chișinăului, nr. 6

O ușoară diferență apare la stația Lukoil din str. Socola, nr. 134, unde prețul urcă la 7.35 lei/litru. Socar afișează prețuri de 7.37 lei pe Str. Splai Bahlui, mal dreapta, nr. 32 și 7.39 lei pe Bd. Poitiers, nr. 2.

Petrom comercializează carburantul la prețuri cuprinse între 7.38 și 7.40 lei/litru în funcție de locație. Stațiile situate pe B-dul Nicolae Iorga, Calea Chișinăului, str. Colonel Langa și Șos. Păcurari au un tarif de 7.38 lei/litru. În schimb, la stațiile de pe Str. Tabacului și Șos. Sărărie, prețul ajunge la 7.40 lei/litru.

Cele mai ridicate prețuri, de 7.44 lei/litru, sunt practicate de mai mulți distribuitori: Mol, în stațiile de pe Șoseaua Bucium, Str. Păcurari, intersecția Silvestru-Pod de Piatră și Șos. Nicolina, Rompetrol, în locațiile de pe B-dul Primăverii, Str. Bucium și Str. Niceman OMV, în stațiile din Str. Păcurari, Str. Nicolina și Șos. Bucium.

Aceste date oferă o imagine clară asupra prețurilor actuale ale carburanților, evidențiind diferențele minime între operatori, dar relevante pentru consumatori fideli anumitor mărci sau zone geografice, iar mai multe date puteți afla de pe site-ul peco-online.ro.