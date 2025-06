Social Aglomerație pe A1. Sunt cozi infernale și pe Autostrada Soarelui







Aglomerație pe A1. Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a transmis duminică, la ora 18:00, o actualizare privind starea traficului pe principalele artere rutiere din țară. Pe fondul deplasărilor de weekend, mai multe zone înregistrează aglomerație și valori ridicate de trafic.

Aglomerație pe A1 și A2

Autostrada A1 București – Pitești: Se circulă îngreunat în zona lucrărilor de la kilometrul 104, pe ambele sensuri de mers. De asemenea, traficul este intens la intrarea pe DN Centura București.

Autostrada A2 București – Constanța: Valorile de trafic sunt în creștere pe sensul de mers Constanța – București, în special la intrarea în Capitală.

DN1 Ploiești – Brașov: Traficul este aglomerat între Predeal și Bușteni, pe sensul de coborâre spre Ploiești.

DN2 București – Siret: Se circulă cu dificultate la intrarea în municipiul Focșani dinspre localitatea Garoafa (județul Vrancea).

DN7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu: Aglomerație în localitatea Boița (județul Sibiu), pe sensul de mers către Râmnicu Vâlcea. De asemenea, se înregistrează trafic intens în stațiunea Călimănești (județul Vâlcea), în ambele direcții.

Tronsonuri cu trafic fluent

DN39 Constanța – Vama Veche: Trafic normal.

Autostrada A3 București – Ploiești: Circulație fără probleme.

Autostrada A4 Ovidiu – Agigea: Trafic fluent.

Autostrada A1 Sibiu – Deva și Deva – Nădlac: Condiții bune de trafic, fără blocaje sau restricții semnificative.

Centrul INFOTRAFIC recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța de siguranță și să manifeste răbdare în zonele aglomerate.

Cum să eviți aglomerația de pe Autostrada Soarelui

Evită orele de vârf: aglomerația de pe A2 crește în weekend, mai ales sâmbătă dimineața și duminică după-amiaza. Dacă poți, pleacă dimineața devreme ( până în 9 – 10 AM) sau evită revenirea în weekend.

Verifică aplicațiile de trafic în timp real (ex: Waze, Google Maps) pentru a detecta blocajele și a găsi rute alternative (spre DN 3 / A4 / centuri ocolitoare). Dacă ai de parcurs mai multe ore, oprește la zonele de odihnă de pe A2 (de ex. zona de servicii Băneasa, Surdila etc.) pentru a te hidrata, relaxa puțin și preveni oboseala.