Sancțiuni mai dure pentru șoferii de camioane. Regulile sunt clare

Șoferii care refuză ca autocamionul pe care îl conduc să fie cântărit riscă începând de pe 25 august sancțiuni mai drastice ca până acum. Anul trecut sute de șoferi au refuzat să își suie camionul pe cântar.

Amenzile pentru cei care refuză cântărirea ajunga și la 30.000 de lei, potrivit noului act normativ care modifică OG nr.43/1997. Odată cu acest document, drumurile naționale sunt reîncadrate după logica Schengen. Ceea ce înseamnă că nu mai sunt puncte de frontiere interne, doar interconectări în rețeaua europeană.

Această modificare înseamnă că traseele cu trafic intens vor fi tratate cu prioritate la întreținere. Drept urmare, șoferii care refuză să li se cântăreasca marfa vor risca sancțiuni cuprinse între 15.000 și 30.000 de lei. Acestea se dau nominal pe numele celui care conduce vehiculul, mai ales că el este și cel care refuză.

Pe de altă parte s-a ridicat limita convoiului cu mari dimensiuni. Aceasta a ajuns la 200 de metri, în prealabil ea fiind la 75 de metri. Convoiul poate avea în componență maxim 3 vehicule. De asemenea trebuie să fie însoțit de autovehicule de însoțire autorizate, care să circule unul în fața și celălalt în spatele fiecărui vehicul. „Modificarea propusă va facilita implementarea la timp a investițiilor care contribuie semnificativ la securitatea energetică și competitivitatea economiei românești”, se arată în proiect.

Chiar dacă pentru majoritatea șoferilor aceste reguli nu par să schimbe mare lucru, modificările se vor simți indirect. Asta pentru că drumurile naționale cu trafic intens și rol european vor fi reîncadrate. Ele ar trebuie să fie mai bine întreținute, dar acest lucru nu este garantat.

Pe de altă parte, faptul că transporturile speciale vor circula în convoaie mai lungi pot duce la blocaje în trafic. Iar odată cu introducerea cântăririi automate, șoferii de camioane nu vor mai putea evita controlul prin rute ocolitoare.