Andrew Tate și asociatul lui Bodi, afaceri în România. Ce plănuiesc cei doi

Controversatul Andrew Tate și asociatul croat al lui Alex Bodi au pregătit o lovitură în lumea criptomonedelor. Cei doi au stat la discuții și au bătut palma legat de o astfel de afacere.

Influencerul a trecut la un alt nivel de când partea de videochat n-a mai mers așa bine. Mai ales din cauza acuzațiilor și dosarelor penale pe care acesta le are în trei state. Drept urmare, mai nou se pregătește să investească masiv în criptomonede cu nimeni altul decât prietenul croat al lui Bodi, Joseph. Cei doi au fost fotografiați la întâlnire de nimeni altul decât musculos, probabil după ce au bătut palma.

Nu de alta, dar pe fețele lor se citea satisfacția unei afaceri bune. Ulterior croatul a mers alături de prietenul său să sărbătorească afacerea la unul dintre cluburile de fițe din Herăstrău. Au curs șampaniile pe bandă rulantă, iar croatul și suita lui s-au bucurat de o petrecere pe cinste. De altfel, Bodi și Tate au în comun acuzații legat de traficarea femeilor.

Dacă în ceea ce-l privește pe Tate, aici era vorba de videochat, la Bodi lucrurile au stat diferit. Acesta a fost acuzat că ar fi traficat la propriu fete în Spania și în alte țări din Europa, evident în scopul practicării prostituției. Ulterior s-ar fi cumințit și s-ar fi implicat în afaceri cu criptomonede. Alături de nimeni altul decât prietenul său croat.

De altfel cei doi ar fi avut afaceri și legat de mai multe mine de diamante din Africa, dar acest lucru a fost menționat doar în treacăt în spațiul public. Acum, Bodi pare că s-a mai liniștit și pe partea personală de când a ajuns în viața lui Anca. Cei doi au o relație deja de câteva luni, care a avut parte de certuri și despărțiri, tipice musculosului.