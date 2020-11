„Numai anul trecut, din afgacerile pe care le derulează în Germania şi Spania, clientul meu a câştigat suma de 7 milioane de euro. Sumă pentru care a şi plătit impozite, conform documentelor pe care vi le-am pus la dispoziţie” – a spus Cătălin Dancu.

Alex Bodi a fost monitorizat din toate poziţiile, atât video, cât şi audio, încă din 2018. Numai că, aşa cum declară avocatul său, în dosar nu se face nici un fel de referire la perioada 2018-2020, când a fost monitorizat, ci la intervalul de timp 2014-2018.

„În intervalul de timp 2018-2020, a fost monitorizat în special pentru a se verifica sursa şi legalitatea tranzacţiilor financiare pe care le efectua. Ei bine, suma pe care s-a dovedit că a câştigat-o Alex Bodi în acest interval este de 3.000 de euro.” – a mai spus Dancu.

O sumă, să recunoaştem, mult mai mică pentru un aşa de mare trafic de persoane, de care este acuzat Bodi şi pentru o reţea care funcţionează din 2008, reţea pusă pe picioare din păşcărie, adică fix de sub nasul autorităţilor, de către şeful clanului Adrian Tâmplaru din Sibiu, arestat şi el în acelaşi dosar.

Ce spune avocatul despre Alex Bodi

Referitor la faptul că Alex Bodi are dosare penale la Meinz, în Germania, pentru trafic de persoane, avocatul a declarat că nu este nimic adevărat: „Clientul meu nu are nici un fel de dosar, nici în Germania, nici în altă parte. Nu are cazier. Ceilalţi membri ai grupului cu care a fost asociat, au. Dar el, nu”.