După ce în ultimele luni Bianca Dăgușanu a trecut printr-un adevărat calvar, frumoasa blondină pare că l-a uitat complet pe Alex Bodi și este pregătită să iubească din nou. Astfel, fost prezentatoare TV a început să fie din ce în ce mai apropiată de Cengiz Şıklaroğlu, un milionar turc.

Relația dintre Bianca Drăgușanu și milionarul turc pare că devine tot mai solidă, iar fosta iubită a lui Alex Bodi este răsfățată cu tot felul de cadouri excentrice. Recent, Bianca a postat pe rețele sociale o filmare care i-a făcut pe urmăritori să își ridice semne serioase de întrebare, scrie Cancan.

Bianca Drăgușanu s-a filmat în timp ce „testa” trei pistoale primite de la Cengiz Şıklaroğlu. Blondina i-a dat tag milionarului în toate filmulețele postate pe InstaStory, iar turcul a distribuit pe profile lui postările româncei.

Bianca Drăgușanu a dat lovitura?!

Bianca Drăgușanu se întoarce pe micile ecrane, în ciuda faptului că iubitul ei, Alex Bodi rămâne după gratii. Vedeta a anunțat printr-un mesaj postat pe rețelele sociale, că în curând va fi gazda unui show tv în cadrul căruia va face dezvăluiri picante din viața privată.

Chiar dacă nu a dezvăluit prea multe detalii despre formatul emisiunii sau postul tv cu care a semnat contractul, celebra blondă a anunțat că va putea fi urmărită aproape in fiecare zi, când va spulbera „ciupercuțele apărute după ploaie”.

Primele declarații despre emisiune

„În curând, o să ne vedem live, aproape în fiecare zi la un anumit post de televiziune, unde eu o să vă povestesc detalii picante din viața mea personală. O să fac unele dezvăluiri, exact așa cum v-am spus și zilele trecute, în care o să vin cu dovezi și o să distrug codița multor «ciupercuțe» apărute după ploaie. Să vedeți când o să înceapă telenovela pe TV! Dar, nu vă dau mai multe detalii, că știu că o să fiți cu ochii pe mine în fiecare seară.

Mă rog, dimineața, când se difuzează emisiunea. O să fiți cu ochii pe mine! Și pe telenovela vieții mele, pentru că Bianca are telenovelă în viața ei. E un fel de «Game of Thrones», dar regina nu moare niciodată! (…). «Game of Thrones», cu mama dragonilor care nu moare (…). Aici, câștigă, pentru că e corectă, e asumată. (…). Da, facem o telenovelă despre viața reală a mea”, a declarat blondina, într-un InstaStory.

Vedeta a plecat din lumina reflectoarelor în urmă cu doi ani, după ce a încheiat colaborarea cu cei de la Kanal D, unde a moderat emisiunea „Te vreau lângă mine”.