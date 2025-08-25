Social Ce șoferi străini pot circula în România fără permis internațional







Ca să consolideze relațiile cu partenerii strategici, MAI a pus în dezbatere un proiect prin care șoferii străini pot conduce prin România. Fără să aibă nevoie de un permis internațional pentru acest lucru.

Practic, potrivit documentului citat, șoferii în cauză pot conduce prin România fără a deține un permis internațional. Doar că acest lucru se petrece pe o perioadă limitată de timp. Cu această modificare, România recunoaște principiul reciprocității. Mai exact dă dreptul cetățenilor din alte state să conducă, la fel cum aceste state ne dau la rândul lor același drept.

În acest sens, Ministerul de Interne a identificat cinci state care îndeplinesc aceste condiții. Și alături de care sunt în parteneriat strategic, Mai exact și ele fac parte din NATO și OECD și recunosc permisele românești. Este vorba despre: Australia, Canada, Republica Chile, Noua Zeelandă, Statele Unite ale Americii.

Drept urmare cetățenii din aceste țări pot conduce pe străzile din România pe o perioadă de 6 luni. La fel cum și noi beneficiem de același statut. Mai puțin în Republica Chile. Mai exact, în această țară termenul este de 3 luni și el se aplică și șoferilor din Chile pe teritoriul României.

În acest fel, cetățenii din aceste state se vor bucura de folosirea carnetului de șofer, fără restricții în România, pe perioada mai sus menționată. Proiectul de la MAI, mai include o prevedere potrivit căreia MAE are obligația de a efectua o analiză a statelor și a perioadelor de condus.

Rezultatul acesteia va fi comunicat MAI pentru a completa acest act normativ care se află în dezbatere publică. Această propunere este o continuare a mai multor modificări din Codul Rutier. Până acum toți cei menționați mai sus trebuiau să aibă permis de conducere internațional pentru a șofa în România. În ceea ce privește țările din UE, aici există alte reglementări. Mai exact un tratat bilateral care prevede recunoașterea reciprocă a acestui drept.