Social Sute de camioane la festivalul titanilor șoselelor din Alba Iulia. E cel mai import eveniment de profil din estul Europei.







Peste 300 de camioane, din România, Croația, Ungaria, Italia, Suedia, Slovenia, Cehia și Polonia sunt așteptate azi să participe la cel mai important eveniment de profil din estul Europei. Este vorba despre Truck Tuning Art 2025 la Alba Iulia. Este cea cea de-a șasea ediție.Organizatorii au pregătit și anul acesta un show de zile mari. Truck Tuning Art este unul din cele mai așteptate evenimente ale anului din Cetatea Alba Carolina.

Coloana de camioane se va forma vineri, 8 august, între orele 14:00 și 16:00, la intrarea în municipiul Alba Iulia. Vor urma traseul strada Alexandru Ioan Cuza, zona nodului rutier Alba Iulia Nord – Ambient, srada Alexandru Ioan Cuza, Tudor Vladimirescu, Ardealului, I.C. Brătianu, Bulevardul Ferdinand, Take Ionescu, Încoronării, 1 Decembrie 1918, Calea Moților, strada Gemina. Până la intrarea în șanțurile Cetății. Evenimentul are loc până duminică.

Pe lângă camioanele tunate, masa de skandenberg și confruntarea Radu Valahu vs “Melcul Turbo” celebrul camion al celor de la Troaca De Aur vor fi alte atracții ale evenimentului. Un alt moment inedit va fi Radu Valahu vs Titanul Șoselelor, unde se va încerca tractarea unui autocamion încărcat.

Cel mai puternic om din România vrea să doboare și câteva recorduri în cadrul evenimentului, "Încercăm un nou record, printr-o nouă tractare, un nou tir tunat și multe alte surprize", spune gigantul Radu Valahu. Asociația Truck Tuning Art, organizatorii evenimentului, aduc ]n Cetate ;i semiremorca cu simulatorul de camioane.

Radu Valahu, multiplul campion național la skandenberg, supranumit „cel mai puternic român”, a reușit un nou record, anul trecut, în cadrul Truck Tuning Art 2024, la Alba Iulia.A reușit să tragă un camion în care erau peste 150 de oameni în remorcă.

Truck Tuning Art nu e doar o celebrare a forței și frumuseții camioanelor. Este și un prilej de solidaritate și comunitate.În cadrul evenimentului va fi organizată și o licitație în scop caritabil. Fondurile obținute vor fi donate unui caz medical grav al unui șofer care are nevoie de o intervenție costisitoare în afara țării.Pentru cei care își vor petrece weekend-ul în Cetatea Alba Carolina, organizatorii au pregătit concerte. Și un show TTA de lumini și umbre, asigurat de camioanele participante.